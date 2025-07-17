Творці 007 First Light розкрили єдину річ, яку MGM заборонила робити з Бондом

Розробники гри про молодого Джеймса Бонда — 007 First Light — отримали майже повну свободу під час розробки. Але правовласник не хотів бачити лише одне.
Студія IO Interactive розповіла, що кінокомпанія Amazon MGM Studios на виході не хоче бачити звичайне кліше з домішками пафосу. Правовласники фактично поставили лише одну ключову умову: не перетворювати Бонда на «машину для вбивств».
«Вони розглянули всі наші ідеї — майже не було жорстких відмов. Замість “ні” частіше звучало: “Так, але можна зробити ось так, або…”, тож співпраця була справді командною, з купою якісних відгуків, адже вони давно працюють із цією франшизою. Було чудово, що вони так глибоко залучилися до проєкту. Гадаю, це була справжня пригода і для них», — згадує директор франшизи IO Interactive Джонатан Лакайль.
MGM контролює права на бренд James Bond, тож уважно слідкувала за ідеями студії. Однак не блокувала їх повністю, а скоріше коригувала або пропонувала альтернативні варіанти. IO Interactive, відома серією Hitman, прагне зробити з 007 First Light окремий проєкт із власною механікою та темпом, а не просто клон Hitman.
Лакайль окремо наголосив, що стиль Hitman — це відкриті рівні, терплячий підхід, планування та точність. А в 007 First Light головний герой — молодий Бонд, який ще тільки стає агентом, і тому гра має бути динамічнішою. Сам Джеймс на старті не може бути професіоналом, оскільки тільки на шляху до становлення тим, кого ми знаємо з фільмів.
Гра покаже Бонда на початку його кар’єри, без прив’язки до фільмів чи акторів із попередніх адаптацій. Реліз 007 First Light запланований на 2026 рік для PS5, Xbox Series X|S, ПК та Nintendo Switch 2. Розробники також натякнули, що гра може мати елементи живого сервісу, на кшталт сезонних місій, як в Hitman: World of Assassination.
Джерело: VGC
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