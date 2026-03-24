Росомаха ще подражнить: Insomniac хоче показати більше Marvel's Wolverine до передзамовлень

Marvel’s Wolverine від Insomniac Games вийде 15 вересня 2026 року ексклюзивно для PlayStation 5, але передзамовлення на гру досі не відкриті. Як з’ясувалося, це свідоме рішення студії — розробники хочуть спершу повноцінно показати геймплей.





Про це Insomniac повідомила у відповіді фанатам у X (Twitter). На запитання про передзамовлення студія відповіла з інтригою:

“Ми хочемо спершу показати вам більше гри”.

Окремо підтвердили, що нові матеріали варто чекати вже навесні 2026 року.

Для великих релізів це нетипово: зазвичай Sony Interactive Entertainment відкриває передзамовлення одразу після оголошення дати релізу. У випадку з Wolverine ситуація інша — і на це є кілька причин.

По-перше, про гру досі показали мінімум геймплею. Після анонсу у 2021 році Marvel’s Wolverine з’являлася переважно у вигляді коротких тизерів, без детальної демонстрації механік.





По-друге, у 2023 році Insomniac пережила масштабний витік даних, у межах якого в мережу потрапили ранні білди гри. Це могло вплинути на стратегію — студія явно хоче сформувати “правильне” перше враження вже через офіційні матеріали.

І по-третє, це новий тип проєкту для команди. Якщо серія Marvel’s Spider-Man була відносно “світлою” супергеройською історією, то Wolverine роблять значно жорсткішим і темнішим.

Marvel’s Wolverine — це одиночна сюжетна action-adventure з оригінальною історією, не пов’язаною безпосередньо з фільмами Marvel. Головний герой — Логан, відомий як Росомаха: мутант із регенерацією, адамантієвим скелетом і характерними кігтями.

У грі вже підтверджені персонажі на кшталт Omega Red, Mystique та гігантських роботів Sentinel, що прямо вказує на зв’язок із ширшою темою X-Men. За даними витоків і непрямих підтверджень, проєкт може стати початком нової серії ігор у цьому всесвіті.

Судячи з офіційних матеріалів, розробники роблять ставку на більш приземлений і брутальний тон: у трейлерах показували барні бійки, кров і значно агресивнішу бойову систему, ніж у Spider-Man. Також очікується, що події розгортатимуться у різних локаціях — від міських барів до холодних диких регіонів.

Хоча Insomniac називає лише “весну 2026 року”, найімовірніше новий показ відбудеться в межах презентації PlayStation. Sony Interactive Entertainment традиційно проводить State of Play у квітні або травні — саме там можуть показати перший повноцінний геймплей.

Ймовірно, разом із новим трейлером одразу відкриють і передзамовлення. Такий підхід виглядає логічно: спочатку пояснити, якою є гра насправді, і лише потім просити гравців платити.

Схоже, що Insomniac обирає обережнішу модель просування: менше обіцянок наперед — більше конкретики перед стартом продажів. На фоні індустрії, де передзамовлення часто відкриваються задовго до реального показу гри, це виглядає як спроба повернути довіру аудиторії.

Якщо студія справді покаже сильний геймплей найближчим часом, Marvel’s Wolverine може швидко перетворитися з “очікуваного проєкту” на головний хіт осені 2026 року.





Джерело: Insider Gaming