Геймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 років

Маргарита Юзяк

Геймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 років
Minecraft відома тим, що згенерована мапа світу здається нескінченою — бігти можна куди завгодно, поки витримує ваш процесор. Але стрімер витратив 14,5 років, щоб знайти той самий “міфічний” край.

Стрімер Kurt J. Mac розпочав свою подорож до “диких земель” Minecraft у березні 2011 року. Його мета була проста, але майже неможлива: дійти пішки до Far Lands — місця, де світ Minecraft через особливості генерації “ламається” і перестає виглядати звично. Саме тоді, на величезних відстанях, замість нормального ландшафту з’являються химерні фрагменти блоків, хаотичні текстури та плавучі масиви землі.

Ідея цього експерименту народилася після допису творця Minecraft Маркуса Перссона ще у 2011-му. Він пояснив, що навіть “нескінченний” світ має межі через технічні обмеження та в якийсь момент стане забагованим. Відтоді Курт вирушив у подорож, ще на старій версії 1.7.3, де баг існував. Увесь цей час йшов без модів — просто вперед.

День Х настав на 69-й день його цьогорічного стрім-марафону, коли він щодня транслював гру. 4 жовтня на позначці 3:43:30 під час стріму на горизонті з’явилися перші “плавучі острови” — і Курт нарешті побачив легендарну стіну Далеких Земель.

Геймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 роківГеймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 роківГеймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 років

Його серія Far Lands or Bust, присвячена цьому челенджу, за ці роки поповнилася понад 800 відео. Серія на YouTube стала не лише ігровою подорожжю, а й платформою для благодійності. Фанати зібрали понад $490 000 для благодійних організацій: Child’s Play підтримує дитячі лікарні, Direct Relief допомагає у надзвичайних ситуаціях, а PAWS рятує тварин.

Попри досягнення мети, Курт не збирається зупинятися. Він планує продовжити дослідження світу Далеких Земель і шукати нові способи випробувати межі Minecraft. Разом зі незмінним супутником, собакою на ім’я Вулфі.

Нещодавно інший геймер досяг своєї цілі — створив робочий ChatGPT в Minecraft з 5 млн параметрів та 439 млн ігрових блоків. На здивування, його інженерна конструкція здатна генерувати відповідь, хоча нестерпно довгою.

Джерело: Games Radar

