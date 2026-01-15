Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе

Depositphotos

Google додала в Gemini режим Personal Intelligence (Персональний інтелект) в бета-версії, який фактично перетворює ШІ на вашого особистого і проактивного асистента.

Доступ до програм Google

Gemini з Personal Intelligence зможе отримувати дані з текстів, фото чи відео з ваших застосунків Google, аби налаштувати точні й персональні відповіді. Йдеться про:

Google Workspace: Gmail, Календар, Диск тощо.

Google Фото

YouTube (історія переглядів)

Пошукові служби: Пошук, Покупки, Новини, Карти, Google Авіаквитки та Готелі

В Google кажуть, що Personal Intelligence надаватиме “унікально адаптовані відповіді” із “міркуванням на основі складних джерел”. Компанія працює над режимом з минулого року, коли випробувала експериментальну модель “Personalization”

Як працює Personal Intelligence

Google надала кілька прикладів роботи Gemini з персональними відповідями.

В одному користувач запитує ШІ про нові шини для мінівена Honda 2019 року. Gemini надав кілька варіантів: одні для щоденної їзди та другі — для важких погодних умов, посилаючись на знімки сімейних поїздок до Оклахоми, знайдені в Google Фото. Далі чатбот запропонував рейтинги та ціни для кожної з опцій. В іншому запиті Gemini швидко надала номерний знак авто, витягнувши його з фотографій.

Усі відповіді міститимуть пояснення про джерела (тобто ваші застосунки), які ШІ використав для пошуку інформації, аби ви могли її перевірити.

Доступна й опція “Для вас”, що містить поради для персоналізованого пошуку.

А що з конфіденційністю?

Personal Intelligence вимкнена за замовчуванням, а після запуску режим можна в будь-який момент деактивувати й генерувати відповіді без персоналізації. Для конфіденційності радять використовувати тимчасові чати.

Ви самі обираєте, які програми побачить ШІ. Google уточнює, що жодні ваші дані з застосунків не використовуватимуться для навчання моделей, тоді як вся інформація вже “конфіденційно” зберігається в її застосунках і не потребує “надсилання кудись ще” для персоналізації.

Доступність

На цей час Personal Intelligence працює у бета-версії й до активного розгортання має пройти ретельне тестування, аби мінімізувати помилки. Google застерігає, що можливі неточні відповіді або надмірна персоналізація, а також радить уникати медичних запитів. Усі надані моделлю тексти можна оцінити, аби компанія розуміла, в чому її можна покращити.

Відучора тестовий доступ почали отримувати передплатники Google AI Pro та AI Ultra у США. Після повноцінного запуску режим працюватиме у вебверсії, на Android та iOS, а також з усіма моделями у засобі вибору моделей Gemini. В планах: вихід на більшу кількість країн та запуск безплатного доступу.

До чого тут Siri?

Кілька днів тому Apple офіційно підтвердила партнерство з Google, у межах якого моделі Gemini використовуватимуться для розвитку майбутніх функцій Siri та Apple Intelligence.

Компанія дражнила нову Siri, як більш персоналізовану і таку, що зможе виконувати дії за вас у застосунках пристрою. Зважаючи на новий режим Gemini, щось схоже в основі ОС отримають й власники iPhone. Запуск оновленого асистента Apple планують на 2026 рік, але без точних дат.

За даними CNBC, угода має багаторічний характер. Bloomberg раніше повідомляв, що Apple може платити Google близько $1 млрд на рік за доступ до Gemini, а також що для нової Siri компанія планує використати ШІ-модель із 1,2 трлн параметрів. Жодних технічних або фінансових деталей сторони офіційно не розкривають.

Джерело: Google