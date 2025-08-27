Генеральний директор WhaleWire Джейкоб Кінг: біткоїн неминуче чекає обвал

Генеральний директор WhaleWire та фінансовий аналітик Джейкоб Кінг вважає, що біткоїн чекає падіння. За його словами, нещодавно відбулася критична подія: майнінг BTC став настільки централізованим, що лише вдруге в історії (останній раз це було у 2014 році) мережа стала вразливою до атаки 51% Якщо під впливом зловмисників опиниться понад 50 % потужностей мережі майнінгу, то стає можливим передати продавцеві криптовалюту, дочекатись включення транзакції в блокчейн, отримати товар, а через деякий час об'явити кілька блоків недійсними і транзакція передачі до продавця буде скасована.. Два майнінгові пули контролюють більшу частину мережі, що означає централізацію. А паралельно великі гравці та ETF продають біткоїни.

Майкл Сейлор пообіцяв інвесторам, що не випускатиме акції нижче 2,5x mNAV «2,5x mNAV» — це поріг, встановлений MicroStrategy, що означає, що компанія, як правило, не випускатиме нові акції за ціною, нижчою за 2,5-кратну вартість власних активів, за винятком фінансування дивідендів за привілейованими акціями. Однак нещодавно MicroStrategy скасувала цей поріг, що дозволяє їй випускати нові акції за ціною, нижчою за цей коефіцієнт, якщо вона вважає такий випуск «вигідним» для компанії, що забезпечує більшу гнучкість для придбання біткойнів коштом власного капіталу., а потім одразу ж порушив цю обіцянку, продовжуючи розмивати капітал акціонерів. Його мета проста: залучити капітал для себе та своїх підприємств коштом звичайних інвесторів. Це катастрофічно для біткойна, оскільки підриває довіру, посилює тиск на продаж і сигналізує про те, що ті, хто має вплив, готові вивести гроші, поки роздрібний ринок поглинає наслідки.

На думку Кінга, ключовим наративом, що рухав біткоїн-бульбашку була фантазія про те, що уряд США скуповуватиме біткойн масово. Міністр фінансів Скотт Бессент промовчав у прямому ефірі, визнавши, що вони не додаватимуть біткойн до резервів. Ніяких негайних покупок, жодного нового палива для ринку. Зростання біткойна було побудовано на хибних, перебільшених наративах. З огляду на централізацію, вихід китів та байдужість уряду США, що тепер очевидні, ринок небезпечно вразливий. Tether, головний маніпулятор цінами, може підтримувати ціни лише певний час. Тому крах — це лише питання часу.

Джерело: Джейкоб Кінг