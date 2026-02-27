banner
Генератор зображень Nano Banana 2 отримав підтримку 4K, 5 персонажів і інтеграцію з пошуком

Вадим Карпусь

Nano Banana 2: 4K-зображення, до 5 персонажів і швидкість Gemini Flash / Google

Google представила нову модель ШІ для створення зображень — Nano Banana 2, яка працює на базі Gemini 3.1 Flash Image. Компанія взяла можливості Nano Banana Pro — високу якість, глибоке “розуміння” світу та точне виконання складних запитів — і додала до них помітно більшу швидкість. У результаті користувач отримує швидке редагування, миттєве створення варіантів одного й того ж зображення та більше контролю над фінальним результатом.


Тепер функції, які раніше були доступні лише у версії Pro, відкрили для ширшої аудиторії. Nano Banana 2 використовує знання Gemini про реальний світ і підтягує актуальну інформацію та зображення з вебпошуку. Це дозволяє точніше відтворювати об’єкти, створювати інфографіку, перетворювати нотатки на діаграми та робити візуалізацію даних.

Модель також коректно генерує текст прямо всередині зображення. Це може бути корисним для створення маркетингових матеріалів, банерів чи вітальних листівок. Крім того, можна перекладати й локалізувати текст безпосередньо в картинці.


Nano Banana 2 зберігає схожість до п’яти персонажів і до 14 об’єктів в одному проекті, це корисно для розкадровок або візуальних історій. Вона точніше дотримується складних інструкцій і підтримує роздільну здатність від 512 пікселів до 4K. Google обіцяє яскравіше освітлення, насиченіші текстури й чіткіші деталі порівняно з попередньою версією.

Nano Banana Pro вже створювала настільки реалістичні зображення, що їх було складно відрізнити від справжніх. Попит навіть змусив Google обмежувати доступ. Тепер Nano Banana 2 замінить Pro у застосунку Gemini, але підписники Google AI Pro та Ultra зможуть і надалі використовувати Pro для спеціалізованих завдань.

Нова модель стала стандартною для AI Mode у Пошуку, Google Lens та студії Flow. Вона також доступна у 141 країні та підтримує вісім нових мов.

Окремо Google посилює перевірку контенту. Компанія використовує технологію SynthID разом зі стандартами C2PA, щоб маркувати ШІ-контент і підтверджувати його походження. З листопада функцію перевірки SynthID у Gemini використали понад 20 мільйонів разів.

Джерело: Google

