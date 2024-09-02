Геофізики виявили структуру у формі пончика в надрах Землі

Геофізики з Австралії відкрили незвичайну структуру у рідкому ядрі Землі, що може покращити розуміння динаміки магнітного поля планети.

Земля має складну внутрішню структуру, яка складається з кількох шарів. У центрі планети розташоване ядро, що поділяється на дві частини: тверду внутрішню та рідку зовнішню. Над ядром залягає мантія, а зовнішній шар утворює земна кора. Нещодавно команда дослідників з Австралійського національного університету зробила важливе відкриття. Вони виявили досі невідому структуру у зовнішньому ядрі Землі, поблизу межі з мантією.

Професор Хрвоє Ткалчич, співавтор дослідження, пояснює, що нову структуру виявили завдяки уповільненню сейсмічних хвиль. За його словами, вона нагадує форму пончика і простягається на перші сотні кілометрів нижче межі мантії та ядра.

Для вивчення внутрішньої будови Землі науковці використали метод сейсмічної томографії. Цей підхід дає змогу вимірювати швидкості сейсмічних хвиль після землетрусів, осередки яких можуть сягати глибини 700 кілометрів. На відміну від попередніх досліджень, які зазвичай реєстрували сигнали протягом першої години після землетрусу, команда Ткалчича збирала дані впродовж кількох годин.

Відкриття австралійських геофізиків відкриває нові перспективи для розуміння динаміки магнітного поля Землі. Сяолун Ма, співавтор роботи, наголошує на важливості міждисциплінарного підходу для подальшого вивчення зовнішнього ядра, яке все ще залишається загадкою для науковців.

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Зовнішнє ядро Землі складається переважно з розплавлених заліза та нікелю. Рухи цієї електропровідної маси створюють магнітне поле, яке захищає планету від космічного випромінювання. Професор Ткалчич припускає, що виявлена структура збагачена легкими хімічними елементами, що посилює перемішування у зовнішньому ядрі.

Також геофізик зазначає, що це відкриття може мати значення не лише для вивчення Землі. Нові знання про структуру земного ядра та його вплив на магнітне поле планети можуть бути корисними для дослідження магнітних полів інших планет.

Результати дослідження опубліковані в Science Advances.

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Джерело: Sciencealert, Phys