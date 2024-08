Марсіанські надра приховують океан води — нове відкриття місії NASA InSight

Дослідники виявили докази існування води під поверхнею Марса, аналізуючи дані, отримані з марсохода NASA InSight.

Нове дослідження, що базується на даних місії NASA Interior Exploration using Seismic Investigations (InSight), виявило докази наявності води під поверхнею Марса. Це відкриття може змінити наше розуміння еволюції планети та можливостей існування життя на ній.

Сьогодні Марс — холодна пустельна планета, але в минулому ситуація була іншою. Вчені давно припускали наявність води на Марсі, спостерігаючи за формуваннями на його поверхні, такими як долини та висохлі озера. Однак досі залишалося загадкою, куди зникла ця вода.

Дослідники розглядали два можливі сценарії: вода могла випаруватися в космос або проникнути вглиб планети. Щоб розгадати цю таємницю, NASA відправило на Марс апарат InSight, оснащений сейсмометром для вивчення внутрішньої будови планети.

Вашан Райт (Vashan Wright), провідний автор дослідження з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, наголосив на важливості розуміння марсіанського водного циклу для вивчення еволюції клімату, поверхні та надр планети.

Аналізуючи сейсмічні хвилі від марсотрусів, команда вчених створила модель, яка вказує на наявність води в середній корі Марса. За їхніми оцінками, об’єм води може сягати 1–2 км у перерахунку на товщину водного шару, що перевищує обсяги гіпотетичних давніх марсіанських океанів.

Вода, ймовірно, є на глибині від 11,5 до 20 кілометрів під поверхнею, що робить її недоступною для майбутніх астронавтів. Проте це відкриття може вказати на нові місця пошуку життя на планеті.

Майкл Манга (Michael Manga), професор наук про Землю та планети з Каліфорнійського університету в Берклі, зазначив, що виявлення великого резервуара води дає уявлення про минулий і можливий майбутній клімат Марса. Він також підкреслив, що такі умови теоретично можуть підтримувати життя, як це відбувається в глибоких шахтах і на дні океану на Землі.

Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Джерело: Iflscience