«Героям слава»: У Need For Speed: Unbound можна розблокувати синьо-жовтий дорожній слід від шин

Майбутня гра Need For Speed: Unbound напевно припаде до душі гравцям з України. Днями до неї отримали ранній доступ підписники EA Play, і вони вже мають чим поділитися.

Як виявилося, у грі Need For Speed: Unbound є можливість розблокувати дорожній слід від шин, який називається «Heroyam Slava». Він стане нагородою за перемогу у змаганні. Як і належить графічному елементу з такою назвою, він виконаний у синьо-жовтій кольоровій гамі українського прапора.

Додамо, це не єдиний сюрприз для українських гравців, підготовлений розробниками Need for Speed ​​Unbound. Раніше повідомлялося, що у грі на радіо звучатимуть звукові доріжки у виконанні українських виконавців: Аліні Паш, Kalush та Alyona Alyona.

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Водночас компанія Electronic Arts працює над розв’язанням проблеми з оплатою гривнею на її платформах. Менеджер спільноти EA приєднався до обговорення у відповідній темі на форумі Electronic Arts та зазначив, що команда працює над цим питанням. Однак він не вказав, як і коли цю проблему можна вирішити.

Відео

Гра Need for Speed ​​Unbound виходить 2 грудня на ПК, Xbox Series X та PlayStation 5. Попередні замовлення вже доступні за ціною від 1699 грн.