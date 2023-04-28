Глобальні поставки PlayStation 5 досягли 38,4 млн пристроїв. Дефіцит подолано і тепер спекулянти розпродують запаси в мінус

У рамках публікації свого звіту за фінансовий рік, який завершився 31 березня 2023 року, компанія Sony заявила, що постачання ігрової консолі PlayStation 5 по всьому світу досягли показника 38,4 млн одиниць.

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При цьому протягом останнього кварталу фінансового року було відвантажено 6,3 млн пристроїв PlayStation 5. Це на 4,3 млн одиниць більше, ніж в аналогічному кварталі попереднього фіскального року. Таким чином Sony змогла суттєво наростити постачання своїх ігрових консолей, і тепер PS 5 можна досить легко купити у магазинах.

Такий стан справ дуже засмучує спекулянтів, які масово закуповували консолі, а потім продавали їх із суттєвою націнкою. Тепер коли дефіциту немає, і консолі можна купити за рекомендованою виробником ціною, спекулянти змушені розпродавати свої запаси за зниженими цінами. Наприклад, на eBay можна знайти PlayStation 5 за ціною $450-$490. При цьому дорожчі версії включають у комплект постачання гру God of War Ragnarok. У деяких випадках ціна взагалі досягає $400. Хоча треба розуміти, що найчастіше йдеться про версії з перших хвиль постачання, яким були властиві деякі проблеми, виправлені в наступних партіях. До того ж при покупці у неофіційних продавців можуть виникати проблеми з гарантією.

Sony також опублікувала кілька додаткових статистичних відомостей:

Станом на 31 березня 2023 року у PlayStation Plus налічувалося 47,4 млн підписників. Їхня кількість практично не змінилася у порівнянні з 31 березня минулого року.

Станом на 31 березня 2023 року в PlayStation Network щомісяця налічується 108 млн активних користувачів, що на 2 млн більше, ніж на ту ж дату попереднього фінансового року.

За попередній квартал було продано 68 млн програмних продуктів для PlayStation 5 та PlayStation 4. Це на 2,5 млн менше, ніж за аналогічний період попереднього фінансового року. При цьому 9,5 млн копій становили власні проєкти (14,5 млн за той же період минулого року). 70% продажів програмних продуктів припадало на цифрове завантаження повних ігор. Це на 1% менше, ніж роком раніше.

Джерело: gematsu, wccftech