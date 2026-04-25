Sony Xperia 1 VIII засвітився на рендерах — зміни не всі оцінять

Sony Xperia 1 VII

У мережі з’явилися перші CAD-рендери Sony Xperia 1 VIII — наступника Xperia 1 VII і флагмана 2026 року. Вони розкривають зміни в дизайні смартфон та свідчать, що Sony не відмовляється від свого фірмового стилю спереду, але серйозно змінює задню панель.





Компанія зберігає симетричні рамки зверху і знизу та відмовляється від отвору в екрані. Фронтальна камера і подвійні стереодинаміки залишаються в межах рамок, а 6,5-дюймовий плоский дисплей виглядає безперервним — без вирізів та отворів.

Проте головні зміни зосереджені на задній панелі Xperia 1 VIII. Sony відмовляється від вертикальної “смуги” камер, яка була фірмовою рисою з моменту першого Xperia 1. Її замінює квадратний блок у стилі “острівця”, що вміщує три сенсори. Такий крок точно розділить фанатів: частина оцінить оновлення, інші — ностальгуватимуть за класикою.





Габарити натякають на серйозні внутрішні зміни. Смартфон став трохи ширшим і товстішим:

висота — 161,9 мм (на 0,1 мм менше, ніж у попередника)

ширина — 74,4 мм (+0,4 мм)

товщина корпусу — 8,58 мм (проти 8,2 мм)

загальна товщина з урахуванням блоку камер — 11,37 мм

Збільшення товщини може означати або покращені компоненти камери, або більшу батарею. Раніше ходили чутки про систему з трьох 48 МП сенсорів, і новий дизайн це непрямо підтверджує.

Усе це виглядає як еволюція, а не революція. Спереду Sony тримається свого курсу, а в задній частині смартфон вносить перші великі зміни за багато років. Нагадаємо, через технічну несправність минулого року Sony припинила продажі Xperia 1 VII. Пізніше з’ясувалося, що причиною усіх негараздів стала материнська плата.

Якщо компанія не змінить графік, анонс Sony Xperia 1 VIII очікується у травні 2026 року, а старт продажів — у червні. Ціна може бути вищою, ніж минулого року, через зростання цін на комплектуючі, зокрема, пам’ять.

Таким чином, Sony обережно балансує між впізнаваністю та оновленням. Компанія не чіпає те, що відрізняє її від інших — екран без вирізів і симетрію, але змінює те, що давно не оновлювалось. Чи приймуть фанати новий блок камер — стане зрозуміло вже після анонсу.

Джерело: notebookcheck