Новини Пристрої 25.04.2026

Sony Xperia 1 VIII засвітився на рендерах — зміни не всі оцінять

Вадим Карпусь

Sony Xperia 1 VII

У мережі з’явилися перші CAD-рендери Sony Xperia 1 VIII — наступника Xperia 1 VII і флагмана 2026 року. Вони розкривають зміни в дизайні смартфон та свідчать, що Sony не відмовляється від свого фірмового стилю спереду, але серйозно змінює задню панель.


Компанія зберігає симетричні рамки зверху і знизу та відмовляється від отвору в екрані. Фронтальна камера і подвійні стереодинаміки залишаються в межах рамок, а 6,5-дюймовий плоский дисплей виглядає безперервним — без вирізів та отворів.

Проте головні зміни зосереджені на задній панелі Xperia 1 VIII. Sony відмовляється від вертикальної “смуги” камер, яка була фірмовою рисою з моменту першого Xperia 1. Її замінює квадратний блок у стилі “острівця”, що вміщує три сенсори. Такий крок точно розділить фанатів: частина оцінить оновлення, інші — ностальгуватимуть за класикою.


Габарити натякають на серйозні внутрішні зміни. Смартфон став трохи ширшим і товстішим:

  • висота — 161,9 мм (на 0,1 мм менше, ніж у попередника)
  • ширина — 74,4 мм (+0,4 мм)
  • товщина корпусу — 8,58 мм (проти 8,2 мм)
  • загальна товщина з урахуванням блоку камер — 11,37 мм

Збільшення товщини може означати або покращені компоненти камери, або більшу батарею. Раніше ходили чутки про систему з трьох 48 МП сенсорів, і новий дизайн це непрямо підтверджує.

Усе це виглядає як еволюція, а не революція. Спереду Sony тримається свого курсу, а в задній частині смартфон вносить перші великі зміни за багато років. Нагадаємо, через технічну несправність минулого року Sony припинила продажі Xperia 1 VII. Пізніше з’ясувалося, що причиною усіх негараздів стала материнська плата.

Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Якщо компанія не змінить графік, анонс Sony Xperia 1 VIII очікується у травні 2026 року, а старт продажів — у червні. Ціна може бути вищою, ніж минулого року, через зростання цін на комплектуючі, зокрема, пам’ять.

Таким чином, Sony обережно балансує між впізнаваністю та оновленням. Компанія не чіпає те, що відрізняє її від інших — екран без вирізів і симетрію, але змінює те, що давно не оновлювалось. Чи приймуть фанати новий блок камер — стане зрозуміло вже після анонсу.

Смартфони Sony Xperia йдуть з Європи — але не всі

Джерело: notebookcheck

Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Ютубер перетворив зламаний смартфон на ігровий міні-ПК всього за $100
Oppo Find X9s Pro вийде на міжнародні ринки — з зовнішнім телеконвертером та батареєю на понад 7000 mAh
Xiaomi пояснила, як криза DRAM підняла ціни смартфонів: +$220 лише за пам’ять
Apple готує 200 МП зум і змінну діафрагму для iPhone: що зміниться в iPhone 18 Pro та iPhone 20
Збережіть ці чотири налаштування PS5, щоб витиснути з консолі максимум: миттєвий буст продуктивності
Apple iPhone 17e за $599 отримав чип A19, удвічі більше пам'яті і MagSafe з Qi2
"Дешевий" Samsung Galaxy Wide Fold засвітився на рендерах: менше камер, але топовий чип
Складаний Oppo Find N6 матиме 200 Мп квадрокамеру Hasselblad і технологію Danxia
Galaxy S26 Ultra: чотири оновлення камери, які Samsung не показала на презентації
Смартфони подорожчають: RAM зросла в ціні на 50%, NAND — на 90%
Google Pixel 11 Pro XL показали на рендерах: новий дизайн і мінус один датчик
Вийшов Honor X80i від $290: 7000 мА•год і ще не анонсований чип Dimensity 6500
Apple iPhone 17 Pro випередив Samsung Galaxy S26 Ultra у перших тестах камери DxOMark
Налаштовуємо понти: 5 речей, які треба зробити, щоб дешевий телефон відчувався як преміальний
Дешевий спін-офф God of War несподівано “вистрілив” у США — чи змінить Sony підхід до ігор?
Samsung Galaxy A57 і A37 вже в Україні: захист IP68, 6 років оновлень і ціна від 18 999 грн
nubia представила Neo 5 GT від від €399: ігровий смартфон з вентилятором, 144 Гц і батареєю 6210 мА•год
Nothing Phone 3: стильний смартфон із прозорим корпусом подешевшав на $200 на Amazon
Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?
