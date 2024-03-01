Google Chrome дасть змогу здійснювати пошук навіть при «поганому» підключенні

Google анонсувала три функції для свого браузера Chrome, що стосуються «покращення» пропозицій пошукової видачі. Особливо цікава третя — як спроба покращити роботу пошуковика за «поганого» підключення до інтернету, хоча до кінця й незрозуміло, наскільки саме.

1. Пошукові пропозиції на основі того, що шукають інші

У вікні Пошуку Google в Chrome користувач побачить пропозиції, пов’язані з його попередніми запитами, засновані на схожих речах, які шукають інші користувачі. Наприклад, якщо нещодавно шукали Japchae, прийдуть пропозиції щодо інших популярних корейських страв.

2. Показати більше зображень для запропонованих пошукових запитів

Раніше Chrome показував в адресному рядку лише ті зображення для пошукових пропозицій, які відповідали конкретному продукту, який шукали, наприклад, Isanti dining table (обідній стіл Isanti). Але що, якщо користувач не має на увазі конкретний стіл, але знає, що хочете щось у богемському стилі? На Android та iOS Chrome тепер показуватиме корисні зображення для ширших категорій покупок і товарів на основі простішого пошуку, наприклад, bohemian table (богемський стіл).

3. Пропозиції пошуку навіть за «поганого» з’єднання

Chrome на Android та iOS отримали покращені можливості на пристрої, які надаватимуть пошукові пропозиції, навіть за поганого з’єднання з мережею. Це означає також отримання більше пропозицій в режимі інкогніто.

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