Google оновлює Пошук, щоб ефективніше боротися з клікбейтом і віддавати перевагу реальним відгукам

Компанія Google незабаром оновить пошуковий сервіс. Майбутні зміни спрямовані на боротьбу з клікбейтом та підвищення релевантності результатів пошуку. Пошук надаватиме перевагу оригінальним та достовірним відгукам, а не переробленій інформації, яка проходить через сайти-агрегатори. Ці зміни у вигляді двох оновлень будуть випущені найближчими тижнями.

«Це оновлення допоможе переконатися, що неоригінальний, неякісний контент не буде високо ранжуватися в пошуку, особливо для онлайн освітніх матеріалів, розваг, покупок та контенту, пов’язаного з технологіями», – йдеться у повідомленні компанії.

Оновлення Helpful Content Update почне розповсюджуватись по всьому світу для англомовних користувачів у понеділок, 22 серпня. Найближчими тижнями очікується вихід другого оновлення, «щоб було ще простіше знаходити високоякісні оригінальні огляди».

Google підготувала рекомендації для авторів, які допоможуть переконатися, що вони створюють контент, який буде успішним після випуску майбутніх оновлень пошукового сервісу.

Джерело: The Verge