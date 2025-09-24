Google Photos розповсюджує голосове редагування фото на всі смартфони Android — поки лише у США

Google Photos

Голосове редагування у застосунку Google Photos тепер доступне всім користувачам Android в США завдяки діалоговому редагуванню з функцією “Допоможіть мені відредагувати”.

Поле “Допомога у редагуванні” знаходиться у нижній частині оновленого редактора. Поряд знаходиться розділ “Інструменти” за допомогою якого можна відкрити редактор. Користувачам запропонують “Опис необхідних правок”, а Google надаватиме підказки, які залежатимуть від контексту, наприклад, видалити фон, або виділити об’єкт.

Якщо користувач розуміє, які саме зміни йому необхідно внести, він може ввести щось типу “Прибрати відблиски, зробити фото яскравішим, додати хмар у небі”. Це можна буде зробити швидше, ніж обирати інструмент, а потім виправляти значення.

Окрім цього для користувачів стануть доступними функції відновлення фото, якщо мова йде про старі та вицвілі зображення, або простіший запит “Покращити фото”. Для більш реалістичного ефекту, щоб було як після Photoshop, користувачі можуть попросити Google змінити фон, додати додаткові деталі, наприклад, сонцезахисні окуляри.

Знизу відображається прогрес процесу. Кінцевий результат відображається разом із кількома варіантами, а користувачі можуть продовжувати надавати підказки для більш точного редагування.

Вперше функція Google Photos з’явилась на смартфонах Pixel 10 і відтепер доступна кожному користувачу Android в США. Немає жодних вимог до пристрою/технічних характеристик, крім наявності останньої версії Google Photos.

Ми вже писали, що разом із презентацією серії смартфонів Pixel 10 компанія Google також анонсувала нову функцію для Google Photos. Застосунок тепер отримав підтримку розмовного редагування з використанням штучного інтелекту.

Google підкреслює: редагування тепер стане неймовірно простим. Завдяки новій можливості користувач зможе просто описати зміни, які він хочете внести в зображення, текстом або голосом у редакторі Photos. І ці зміни з’являться автоматично. Очевидно, що це працює на базі Google Gemini.

А для підвищення прозорості щодо змін, внесених штучним інтелектом, додається підтримка галузевого стандарту C2PA Content Credentials у Google Photos та вбудований застосунок камери. Завдяки цьому безпосередньо в Google Photos можна буде бачити інформацію про те, як зображення було знято або відредаговано на основі C2PA Content Credentials.

