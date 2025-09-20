Ви неправильно його тримаєте: у Pixel 10 Pro XL стрибає гучність під час запису відео

Pixel 10 Pro XL: під час масштабування відео звук різко змінює гучність

Смартфони Pixel часто страждали на різноманітні проблеми. І хоч Google з кожним новим поколінням покращує свої телефони, дивні й незрозумілі збої все одно прослизають повз тестування. Хоча, заради справедливості, треба зауважити, що цим страждає не лише Google. У новеньких iPhone Air “пітніє” камера, а iPhone 17 Pro покривається подряпинами за один день.

Користувачі Pixel 10 вже повідомили про кілька проблем: “сніжний” екран, неможливість стабільно зателефонувати на 911, а також дивну помилку з гучністю у відео під час масштабування. Виявилося, що ця проблема — небажаний побічний ефект невеликої зміни, яку Google зробила для покращення ігрового досвіду.

“Стрибки” звуку під час запису відео на Pixel 10 Pro XL

На початку місяця засновник Android Police Артем Русаковський опублікував тред у X, де детально описав дивний баг зі звуком свого Pixel 10 Pro XL. Він помітив, що при збільшенні й зменшенні масштабу під час запису відео, гучність звуку раптово підскакує на секунду, а потім повертається до норми. Цю проблему можна побачити у відео на YouTube, яке він додав до свого допису.

Після відлагоджувальної сесії з інженерною командою Google Русаковський поділився додатковими деталями. Компанія поміняла місцями нижній мікрофон і динамік у Pixel 10 Pro XL порівняно з Pixel 9. Інженери пояснили, що зробили це для того, щоб у ландшафтному режимі користувачі під час ігор не перекривали динамік правою рукою. Але саме ця зміна й викликала несподівану проблему.

Саме тому у відео, знятих на Pixel 10 Pro XL із масштабуванням, з’являється дивний ефект зі стрибками гучності, який помітив Артем та інші користувачі. Якщо ви тримаєте смартфон у правій руці й масштабуєте великим пальцем, то можете випадково перекрити мікрофон. Коли ви змінюєте хватку під час масштабування, тиск на мікрофон теж змінюється — і це спричиняє раптові стрибки гучності.

Як уникнути проблеми зі звуком на Pixel 10 Pro XL

Рішення досить просте: просто поверніть телефон на 180 градусів під час зйомки. Так, ви тримаєте Pixel 10 неправильно. Такий розворот змінить хватку і не дасть великому пальцю закривати мікрофон, тож різкі стрибки гучності зникнуть.

Справжня проблема полягає в тому, що більшість власників Pixel 10 одразу не зрозуміють, що джерело помилки у розташуванні нижнього мікрофона. А навіть якщо зрозуміють, зміна хватки — це не завжди практичне рішення. Для правшів (а їх більшість) саме такий спосіб тримати телефон під час зйомки здається природним.

Наразі незрозуміло, чи Google переставила мікрофон і динамік тільки у Pixel 10 Pro XL, чи й в інших моделях серії. Якщо це зміна для всієї лінійки, то проблема зі звуком під час відеозйомки може проявлятися й на інших версіях Pixel 10.

