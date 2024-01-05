Google вимкнула файли cookie для 30 млн користувачів Chrome — ось як дізнатись, чи поширились зміни на ваш браузер

До середини 2024 року Google планує припинити використання сторонніх файлів cookie для всіх користувачів Chrome, а відучора розпочала тести на 1% клієнтів — близько 30 млн людей, за даними Gizmodo.

Для прихильників конфіденційності файли cookie — щось на кшталт первородного гріха інтернету, оскільки більшу частину часу його існування вважались одним з основних способів технологічних компаній відстежувати вашу поведінку в мережі.

Користувачі, які беруть участь у тесті, під час запуску браузера отримають сповіщення про те, що вони одними з перших випробували захист від відстеження. Оскільки оновлення неминуче порушить роботу деяких вебсайтів, які ще не адаптувалися до змін, Google тимчасово дозволить увімкнути cookie (це можна зробити, натиснувши на піктограму ока на панелі браузера).

Ініціатива Google під назвою Privacy Sandbox була розроблена як альтернатива файлам cookie, яка дозволить рекламодавцям показувати користувачам рекламу, одночасно захищаючи їхню конфіденційність. Програма розподілятиме користувачам по групах, відповідно до їхніх інтересів, і цю інформацію вже використовуватимуть компанії для поширення оголошень.

Передбачається, що система буде менш агресивною, ніж файли cookie — усі дані та обробка відбуваються на самому пристрої, і Google каже, що зберігатиме «інтереси‎» користувачів протягом трьох тижнів.

Проєкт ще можуть скасувати регулятори, якщо дійдуть висновку, що він посилює монополію Google. В іншому випадку — компанія вимкне сторонні cookie для усіх користувачів Chrome вже до середини 2024 року.