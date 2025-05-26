Гра на випередження: бос Zoom замінив сам себе на ШІ, його аватар веде фінансові наради

Бос Zoom Ерік Юань зіграв на випередження в перегонах між штучним інтелектом та людьми, створивши свій ШІ-аватар, який тепер замість нього відвідує нудні фінансові наради.
Відтак, аватар Юаня тепер з’являється на початку щоквартальних дзвінків про прибутки й зачитує звіт перед інвесторами, тоді як пізніше до розмови приєднується вже реальний бос Zoom.
Юань каже, що створив свою цифрову особистість завдяки Zoom Clips — інструменту в сервісі Zoom, який дозволяє записувати відео та обмінюватися ними в зручний та асинхронний спосіб. Тому видається, що це не стільки прямий спосіб щось спростити в роботі, а радше оригінальна реклама продукту.
«Я пишаюся тим, що є одним із перших генеральних директорів, які використали аватар під час телефонного звіту про прибутки», — сказав Юань (а вірніше його аватар) через TechCrunch. «Це лише один із прикладів того, як Zoom розширює межі комунікації та співпраці. Водночас ми знаємо, що довіра та безпека є важливими. Ми серйозно ставимося до контенту, створеного ШІ, і впровадили надійні заходи безпеки для запобігання неправомірному використанню, захисту особистості користувачів та забезпечення відповідального використання аватарів».
Сам Юань давно стверджує, що «цифрові двійники» зрештою зможуть виконувати до 90% офісних завдань, однак не був новатором в напрямку «цифровізації себе». Ще раніше свій аватар для зустрічей представив гендиректор шведської фінтех-компанії Klarna, яка надає фінансові послуги в інтернеті (платежі для інтернет-магазинів тощо), Себастіан Семятковський — у 83-секундному відео зі звітом про фінансові результати першого кварталу 2025 року.
Власне Klarna має дуже амбітні плани на ШІ й вже оголосила про часткове скорочення штату на користь технології. Однак, слід зазначити, що за цим оптимізмом криються фінансові проблеми, оскільки компанія мала вдвічі більші фінансові збитки в останньому кварталі, аніж рік тому. Тому тут штучний інтелект радше виступає рятувальним колом, аніж трендом.
З інших ШІ-новацій в компанії: чатбот для обслуговування клієнтів на базі OpenAI, який замінив близько 700 посад і може заощадити до $40 млн щороку, а також інструменти Midjourney та DALL-E замість витрат на маркетинг. При цьому 87% співробітників Klarna використовують штучний інтелект щодня.
IBM звільнила 8000 працівників на користь ШІ, а за рік — найняла ще більше
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: