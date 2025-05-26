Гра на випередження: бос Zoom замінив сам себе на ШІ, його аватар веде фінансові наради

Цифровий аватар керівника Zoom Еріка Юаня

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Бос Zoom Ерік Юань зіграв на випередження в перегонах між штучним інтелектом та людьми, створивши свій ШІ-аватар, який тепер замість нього відвідує нудні фінансові наради.

Відтак, аватар Юаня тепер з’являється на початку щоквартальних дзвінків про прибутки й зачитує звіт перед інвесторами, тоді як пізніше до розмови приєднується вже реальний бос Zoom.

Юань каже, що створив свою цифрову особистість завдяки Zoom Clips — інструменту в сервісі Zoom, який дозволяє записувати відео та обмінюватися ними в зручний та асинхронний спосіб. Тому видається, що це не стільки прямий спосіб щось спростити в роботі, а радше оригінальна реклама продукту.

«Я пишаюся тим, що є одним із перших генеральних директорів, які використали аватар під час телефонного звіту про прибутки», — сказав Юань (а вірніше його аватар) через TechCrunch. «Це лише один із прикладів того, як Zoom розширює межі комунікації та співпраці. Водночас ми знаємо, що довіра та безпека є важливими. Ми серйозно ставимося до контенту, створеного ШІ, і впровадили надійні заходи безпеки для запобігання неправомірному використанню, захисту особистості користувачів та забезпечення відповідального використання аватарів».

Сам Юань давно стверджує, що «цифрові двійники» зрештою зможуть виконувати до 90% офісних завдань, однак не був новатором в напрямку «цифровізації себе». Ще раніше свій аватар для зустрічей представив гендиректор шведської фінтех-компанії Klarna, яка надає фінансові послуги в інтернеті (платежі для інтернет-магазинів тощо), Себастіан Семятковський — у 83-секундному відео зі звітом про фінансові результати першого кварталу 2025 року.

Власне Klarna має дуже амбітні плани на ШІ й вже оголосила про часткове скорочення штату на користь технології. Однак, слід зазначити, що за цим оптимізмом криються фінансові проблеми, оскільки компанія мала вдвічі більші фінансові збитки в останньому кварталі, аніж рік тому. Тому тут штучний інтелект радше виступає рятувальним колом, аніж трендом.

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З інших ШІ-новацій в компанії: чатбот для обслуговування клієнтів на базі OpenAI, який замінив близько 700 посад і може заощадити до $40 млн щороку, а також інструменти Midjourney та DALL-E замість витрат на маркетинг. При цьому 87% співробітників Klarna використовують штучний інтелект щодня.

Розділ Технології виходить за підтримки

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