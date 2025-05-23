Microsoft звільнила айтішника з 25-річним стажем за рішенням ШІ-алгоритму — в його день народження

Останні масштабні звільнення Microsoft, спрямовані на 3% персоналу (близько 6 000 людей), торкнулися переважно програмістів — лише у Вашингтоні було скорочено близько 2000 айтівців.
За словами компанії, реструктуризація спрямована «на автоматизацію рутинних процесів» — за допомогою ШІ зокрема, і, що більш цікаво, кандидатів для звільнень обирав спеціально розроблений алгоритм. Це підтвердила на Reddit (через Economic Times) дружина одного зі звільнених програмістів, якого посунули з посади за кілька днів до його 48-річчя.
«Мій чоловік пропрацював у Microsoft 25 років. Його щойно звільнили, за випадковим рішенням комп’ютерного алгоритму. Його останній день роботи — п’ятниця, коли йому якраз виповнюється 48 років».
Жінка уточнює, що її чоловік є аутистом і хворіє на розсіяний склероз, але, попри це, дуже рідко брав лікарняні й завжди допомагав колегам.
«Він ніколи не пропускав роботу, навіть якщо хворів — робив усе, що треба, з дому. Працював понад 60 годин на тиждень, чергував на Різдво та День подяки, щоб колеги з дітьми могли побути вдома. Ніколи не просив про підвищення чи збільшення зарплати — він просто продовжував працювати та розв’язувати неможливі проблеми».
Дружина програміста уточнює, що написала допис не для жалості, а для розголосу.
«Мені просто потрібно, щоб ви знали, що цей світ робить із людьми, які віддають йому все — тихо, послідовно і ніколи не просячи чогось більшого».
Інший цікавий (і дещо іронічний) момент полягає в тому, що останні звільнення торкнулися безпосередньо директора із ШІ Microsoft Габріели Де Кейрос.
«На мене вплинула остання хвиля скорочень в Microsoft», — написала жінка на X. «Моє серце розбите через те, що звільняють так багато людей, з якими я мала честь працювати».
Очікувано історії співробітників спричинили шквал критики в соцмережах в сторону Microsoft, і найбільше — цинічне використання ШІ для обрання «тих, хто не гідний подальшої роботи».
«Було б цікаво дізнатися, скільки людей 40+ чи з хворобами потрапили в цей перелік, запропонований алгоритмом», — написав один із користувачів соцмереж.
Нагадаємо, що засновник Instagram, а нині директор з продуктів в Anthropic, Майк Крігер прогнозував, що робота інженерів-програмістів кардинально зміниться у наступні три роки саме через штучний інтелект, а гендиректор Google Сундар Пічаї заявляв, що понад чверть нового коду в компанії вже створює ШІ. Подібну статистику раніше наводила й сама Microsoft, тоді як бос компанії Сатья Наделла незадовго до звільнень закликав збільшити кількість згенерованого ШІ коду в компанії до 50%.
Раніше ITC розказував історію айтівця, якого звільнили, замінивши ШІ — нині він живе у трейлері та нібито отримав відмови на 800 роботах.
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