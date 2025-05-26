IBM звільнила 8000 працівників на користь ШІ, а за рік — найняла ще більше

Depositphotos

У 2023 році IBM, одна з найстаріших технологічних компаній у світі, оголосила про скорочення майже 8000 працівників в межах автоматизації процесів на користь ШІ. Але всупереч початковим планам ця стратегія вже за рік призвела до найму ще більшої кількості людей.

Першочергово скорочення були спрямовані на служби підтримки, в яких планували автоматизувати до 30% «повторюваних завдань», а також відділи кадрів з автоматизацією до 94%. В останньому випадку компанія використала агента ШІ під назвою AskHR, який взяв на себе обробку відпусток, розрахунки зарплати та контроль за документацією.

Власне, результат роботи AskHR дуже показовий: у 2024 році ШІ-агент мав 11,5 млн взаємодій, а рівень задоволеності клієнтів (NPS) зріс з -35 до +74 лише з огляду на останні пару років. За словами самої IBM, платформа дозволила зекономити $3,5 млрд в понад 70 напрямках бізнесу.

З цікавого тут, що вже за рік сталося те, чого не очікувало й саме керівництво — загальна кількість співробітників зросла до цифри, більшої до проведеного раунду скорочень.

«Хоча ми виконали величезну роботу для використання штучного інтелекту, наша загальна зайнятість фактично зросла, оскільки це дозволило нам більше інвестувати в інші сфери», — пояснив бос IBM Арвінд Крішна (той самий, що раніше заявляв, що ШІ не замінить програмістів) в інтерв’ю Wall Street Journal.

Фактично, автоматизація вивільнила фінансові та людські ресурси, які зрештою були перерозподілені у сектори з високою доданою вартістю — масовий найм торкнувся інженерів-програмістів, продавців та маркетологів, тобто сфери, де критичне мислення та взаємодія незамінні машинами. Звідси інша сторона моделі із впровадженням ШІ: так, технологія забирає деякі робочі місця, але й разом з тим створює нові, або удосконалює роботу існуючих.

IBM — не єдиний техногігант, який взявся за автоматизацію рутинних процесів з розрахунком на ШІ. Раніше Microsoft з подібними планами скоротила 6000 людей, переважно інженерів-програмістів, після того, як гендиректор Сатья Наделла заявив, що понад чверть нового коду в компанії пише ШІ й закликав збільшити цю цифру до 50%.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Згідно з останнім звітом Всесвітнього економічного форуму, до 2030 року в результаті автоматизації процесів можуть зникнути майже 92 млн робочих місць, хоча разом з тим з шаленою швидкістю з’являтимуться нові професії (прогнозовану кількість в цьому випадку, на жаль, не наводять).