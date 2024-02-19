Гравці оцінили Skull and Bones — рейтинг нової «AAAA-гри» Ubisoft на Metacritic впав до 3/10

Піратська гра Skull and Bones, яка на думку Ubisoft, настільки хороша, що варта цінника в 70 доларів та позначки «АААА», наразі має найнижчу оцінку користувачів на Metacritic серед ігор, випущених у 2024 році. Навіть меншу за Suicide Squad: Kill the Justice League.

На момент написання цієї статті 342 користувача висловилися про Skull and Bones на Metacritic. На жаль для Ubisoft, 242 з них, або 71%, були негативними, а 29 (8%) — змішаними.

Користувацька оцінка Skull and Bones у 3 бали поки що робить її найгіршою грою за оцінкою користувачів серед ігор, випущених у 2024 році, вона поступається навіть Suicide Squad з оцінкою 3.7 бала. Відгуки критиків трохи кращі: Skull and Bones наразі має 64 бали, що ставить її на 30 місце з 36 ігор, випущених у 2024 році.

На початку місяця генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо захищав ціну Skull and Bones у $70 (для консольних версій), наполягаючи на тому, що це гра на чотири літери А (ігрові блокбастери з великим бюджетом зазвичай називають ААА). Ця зарозумілість прозвучала під час конференції щодо результатів Ubisoft за третій квартал 2024 фінансового року, де його запитали, чи не було б краще зробити Skull and Bones безплатною, передає TechSpot.

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Запуск Skull and Bones відкладали шість разів після першого анонсу на виставці E3 у 2017 році — початкова робота над грою розпочалася ще у 2013 році. Також повідомляється, що вона вийшла за рамки бюджету і коштувала близько 200 млн доларів.

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