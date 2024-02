Чи виправдана ціна Skull and Bones у $70 — CEO Ubisoft Ів Гіймо нагадав, що це «АААА-гра»

Ось і маємо відповідь на питання щодо класу Skull and Bones — багатостраждального піратського екшену Ubisoft, який затримався майже на 7 років.

Співзасновник та гендиректор Ubisoft Ів Гіймо пояснив, чому Skull and Bones коштує саме стільки ($70) — відповідне запитання пролунало під час конференц-дзвінка з інвесторами, присвяченому обговоренню квартального звіту. Зокрема, один з акредитованих учасників запитав, чому Ubisoft вирішила продавати гру за $70, а не вибрала умовно-безплатну модель розповсюдження з огляду на бекграунд проєкту (отут розписали детальніше). На це Ів Гіймо відповів, що Skull and Bones — повноцінна і дуже масштабна гра, тож така ціна повністю виправдана. Ну а що, $200 млн, які за 10+ років витратили на розробку, самі себе не відіб’ють.

«Ви побачите, що Skull and Bones — це повноцінна гра. Це дуже велика гра, і ми впевнені, що люди самі побачать, наскільки масштабною є гра. Це дійсно повноцінна, AAA-… AAAA-гра, яка гарно покаже себе в довгостроковій перспективі». Ів Гіймо,

гендиректор Ubisoft

Можна пригадати, що вперше Ubisoft зарахувала Skull and Bones до ігор AAAA-класу ще у 2020 році — разом з не менш проблемною Beyond Good & Evil 2, яку анонсували ще у 2008 році і яка досі перебуває у виробничому пеклі і невідомо коли вийде.

Skull and Bones вийде 16 лютого на ПК, PS5 та Xbox Series X|S — вчора на всіх платформах стартувало триденне відкрите бета-тестування (не без проблем на старті), яке триватиме до 11 лютого включно. Взяти участь у ньому можуть усі охочі (знадобиться лише акаунт в Ubisoft Connect): для дослідження доступно два регіони (узбережжя Африки та Східної Індії), а прокачати персонажа дозволяють до шостого рівня першого рангу. Весь прогрес гравці зможуть перенести в повну версію гри після релізу. Також за участь у тестуванні обіцяють різну косметику, емоцію, вихованця, зброю та інші бонуси.

Майбутні релізи та фінансові успіхи

У звіті Ubisoft підтвердила терміни релізу кількох майбутніх проєктів: масштабний екшен у відкритому світі Star Wars Outlaws, який розробляє Massive Entertainment, вийде до кінця 2024 року, а Assassin’s Creed (Codename Red) в сетингу феодальної Японії — в період між квітнем 2024-го та березнем 2025-го, а The Division Resurgence та Rainbow Six Mobile — аж у 2025 фінансовому році (квітень 2025-березень 2026-го). Більше подробиць про майбутні ігри Ubisoft обіцяє розповісти в травні 2024 року.

Щодо фінансових “успіхів” Ubisoft, за підсумками третього кварталу 2024 фінансового року, що завершився 31 грудня, компанія заробила 626,2 млн євро — на 13,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але дещо вище прогнозованих 610 млн євро. Результат за 9 місяців становить 1,448 млрд євро — на 1,6% вище, ніж за аналогічний період попереднього року. Ці фінансові показники — здебільшого заслуга успішності Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest і Prince of Persia: The Lost Crown (точні дані продажів не повідомляються). Водночас продажі Assassin’s Creed Nexus VR не виправдали очікувань — в Ubisoft лише скупо назвали їх «нормальними» і повідомили про відсутність планів збільшувати інвестицій у напрям VR.