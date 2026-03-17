Netflix розкрили акторський склад майбутнього серіалу по Assassin's creed та назвали режисера / Gamespot

Стрімінгова платформа Netflix продовжує роботу над лайв-екшен серіалом за мотивами франшизи Assassin’s Creed. Стали відомі імена нових акторів проєкту, а також режисера, який працюватиме над серіалом.





До акторського складу приєдналиcя:

Нумі Рапас.

Рамзі Бедіа.

Шон Гарріс.

Коррадо Інверніцці.

Раніше було підтверджено участь Тобі Воллеса, Закарі Гарта, Лоли Петтікрю, Лори Маркус та Танзін Кроуфорд. Поки що творці не розкривають, яких саме персонажів вони зіграють.

Нумі Рапас відома за науково-фантастичним фільмом Prometheus, Шон Гарріс знімався у франшизі Mission: Impossible, а Коррадо Інверніцці з’являвся у фільмах Indiana Jones and the Dial of Destiny та Ford v Ferrari.





Постановником серіалу призначено шведського режисера Югана Ренка, який отримав премію “Еммі” за роботу над серіалом Chernobyl. Раніше він також знімав епізоди серіалів Breaking Bad, Bloodline та The Walking Dead.

Шоураннерами проєкту виступають Роберто Патіно (Westworld) та Девід Вінер (Halo). Спочатку серіалом займався сценарист Джеб Стюарт, але у 2023 році він залишив проєкт через “розбіжності у творчому баченні”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Зйомки розпочалися у березні 2026 року в Італії яка стане однією з ключових локацій сюжету. При цьому конкретну історичну епоху творці поки що не розкривають.

У офіційному описі зазначено, що серіал буде”динамічним трилером про таємну війну між двома фракціями” — одна прагне контролювати майбутнє людства, інша бореться за свободу волі. Події історії розгортатимуться на тлі ключових історичних подій.

Екранізація Assassin’s Creed стане частиною ширшої співпраці між Netflix та Ubisoft, оголошеної ще у 2020 році. У межах угоди компанії планують створити кілька проєктів за мотивами франшизи — включно з анімаційними серіалами та іншими екранізаціями.

“Ми раді співпрацювати з Ubisoft і втілити на екрані багатошарову історію, завдяки якій Assassin’s Creed так полюбився фанатам. Франшиза поєднує захопливий екшн, масштабні історичні події та глибокі теми про людську природу, владу і свободу.” — заявив віцепрезидент Netflix із виробництва сценарних серіалів Пітер Фрідландер.

Відзначимо, що франшиза Assassin’s Creed залишається однією з найуспішніших для Ubisoft. Із моменту дебюту у 2007 році серія розійшлася тиражем понад 200 млн копій і стала одним із ключових брендів видавця. Ігри поєднують історичні події різних епох — від Хрестових походів і Ренесансу до вікторіанського Лондона та феодальної Японії — із сучасною сюжетною лінією про корпорацію Abstergo та орден асасинів.

Попередня спроба екранізації відбулася у 2016 році, коли на екрани вийшов фільм Assassin’s Creed з Майклом Фассбендером у головній ролі. Картина зібрала понад $240 млн у світовому прокаті при бюджеті близько $120 млн, але отримала стримані відгуки критиків і не перетворилася на повноцінну франшизу.

Для Netflix новий серіал є частиною ширшої стратегії адаптації популярних ігрових брендів. Після успіху таких проєктів, як Arcane та The Witcher, стримінг активно інвестує у контент за мотивами відеоігор.

У випадку Assassin’s Creed компанія планує створити цілий набір проєктів — від лайв-екшен серіалу до анімаційних шоу та ігор для сервісу Netflix Games.

Паралельно розширюється і сама ігрова лінійка. Останнім великим релізом стала Assassin’s Creed Shadows, а в розробці перебуває кілька нових проєктів, включно з мобільною грою Assassin’s Creed Jade та загадковим проєктом Assassin’s Creed Codename Hexe. Це означає, що найближчими роками мультимедійна присутність бренду Assassin’s Creed може стати значно масштабнішою.





Джерело: GameSpot