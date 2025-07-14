Греблі по всьому світу змістили полюси Землі на 1 км і продовжують це робити, — дослідження

Depositphotos

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Нове дослідження, проведе науковцями з Гарварду, продемонструвало, що тисячі гребель, побудовані за останні кілька десятиліть, змістили полюси Землі на понад 1 км.

У дослідженні вказується, що за останні 200 років людство побудувало близько 7 тис. великих гребель, накопичивши стільки води, щоб посунути полюси планети приблизно на 1 метр і викликати падіння рівня світового океану на 21 міліметр. Тверда земна кора утворює оболонку навколо розпеченого шару в’язкої магми. Кожен раз, коли значна кількість маси переросподіляється по поверхні, зовнішній шар гірських пород відчуває коливання, зміщуючись відносно надр Землі. При цьому різні області Землі виявляються безпосередньо над віссю обертання планети. Внаслідок цього полюси планети проходять через інші точки на поверхні, ніж раніше.

«Коли ми затримуємо воду греблями, це не лише видаляє воду з океанів, що призводить до глобального падіння рівня моря, а й перерозподіляє масу по всьому світу», — пояснює провідна авторка дослідження, Наташа Валенсіч з Гарвардського університету.

У новому дослідженні Валенсіч та її колеги проаналізували опубліковану до цього базу даних щодо гребель по всьому світу. Вони прагнули визначити їх місце розташування, обсяги води, що зберігається і те, як ця вода вплинула на розподіл маси Землі.

До цього дані з бази продемонстрували, що греблі, побудовані у період з 1835 по 2011 рік, сприяли зниженню рівня моря. У сукупності ці греблі утримують достатньо води, щоб двічі заповнити Гранд-Каньйон.

Перший етап зміщення полюсів внаслідок масштабного будівництва гребель відбувся у період з 1835 по 1954 рік. У той час у великій кількості греблі будували на території США та країн Європи. Ці регіони змістилися до екватора, внаслідок чого Північний полюс змістився приблизно на 25 сантиметрів у бік 103 меридіана на схід, лінії, що проходить через Росію, Монголію і Китай.

Друга хвиля будівництва гребель тривала з 1954 по 2011 рік, переважно на території країн Азії та Східної Африки. Внаслідок цього Північний полюс змістився на 57 сантиметрів до 117-го меридіана західної довготи, що проходить через західну частину Південної Америки та південну частину Тихого океану.

Результати дослідження підкреслюють необхідність врахування обсягів води, яка накопичується за допомогою гребель, під час прогнозування подальшого збільшення рівня моря. У XX столітті рівень світового океану піднявся на 12–17 сантиметрів, але, за словами Валенсіч, близько чверті цього обсягу було утримано греблями.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Результати дослідження опубліковані у журналі Geophysical Research Letters

Джерело: Gizmodo