GTA Online була «дійною коровою» — через неї Rockstar скасувала DLC п’ятої гри

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Один із колишніх розробників стверджує, що Rockstar Games скасувала всі доповнення до GTA 5 через раптовий успіх GTA Online. Стів Огг нещодавно підтвердив, що DLC «Джеймс Бонд Тревор» справді був у розробці свого часу, перш ніж студія раптово його скасувала.

Минулого року дослідники даних знайшли докази того, що для GTA 5 колись розроблялися аж вісім DLC, зокрема, під назвами «Агент Тревор», «Вторгнення інопланетян», що згадується всюди у базовій грі, та «Зомбі-апокаліпсис», який, ймовірно, повторював «Американський кошмар» з Red Dead Redemption.

«Він усе ще начебто поганий, але він робить усе можливе, щоб прикинутися [таємним агентом]. Ми знімали деякі речі, а потім вони просто зникли», — сказав Огг про шлях свого персонажа у приреченому доповненні.

Тепер відомо, кого звинуватити в цьому раптовому зникненні: божевільний успіх GTA Online. Колишній розробник Rockstar Games Джеймс Рубіно, який був одним із головних редакторів, художників-операторів та робив інші справи для гри протягом шести років, розповів на YouTube- каналі SanInPlay про свій час у доповненні про «агента» Тревора:

«Ми розділили наші команди на дві, тож я залишився на GTA Online, а потім на цьому DLC, дуже важливою частиною якого був Стівен Огг, а потім частина команди перекрилася й пішла на Red Dead Redemption 2».

Рубіно пояснює, що після виходу GTA Online «це була така дойна корова, і люди так любили її, що було важко стверджувати, що окремий DLC переможе її… Я думаю, оглядаючись назад тепер я б сказав, що ми могли б зробити й те, й інше, але це було ділове рішення, яке вони прийняли».

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Однак Rockstar не відправила всю роботу на сміттєзвалище. Розробник каже, що багато елементів доповнення згодом потрапили у GTA Online.

Джерело: GamesRadar

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