GTA 5 стала третьою найпродаванішою грою у світі після Tetris та Minecraft — 200 млн копій за 11 років

Випущена 11 років тому GTA 5 яка пережила три покоління консолей та продовжує продаватися у кількості приблизно 5 млн примірників щокварталу, подолала межу у понад 200 млн проданих копій за весь час існування. Grand Theft Auto 5 стала третьою грою, з такими продажами, після Tetris і Minecraft.

Ці дані стали відомими зі звіту про прибутки Take-Two Interactive. Протягом багатьох років GTA 5 мала потужні продажі, які не сповільнюються. Також компанія зазначає, що за 6 років існування було продано 64 млн копій Red Dead Redemption 2.

Продажі GTA 5 значно перевищили популярність Wii Sports (понад 82 млн копій) та PUBG (75 млн). Попереду — лише Minecraft з 300 млн копій, та Tetris, яка залишається найбільш продаваною грою усіх часів з 520 млн копій на усіх чисельних платформах.

Можливо, Grand Theft Auto 5 мала б ще кращі успіхи, але увага Rockstah з часом все ж зміщувалася на інші проєкти. Згідно з грудневим витоком 2023 року, гра могла отримати ще аж 8 DLC для однокористувацького режиму, над якими вже працювали розробники. Але вони так і не вийшли у світ через акцент на багатокористувацькій GTA Online.

Нещодавно Take-Two звільнила близько 600 працівників, а також скасувала кілька неанонсованих ігрових проєктів у межах плану заощадження $200 млн. Однак це не позначилося на часі виходу GTA 6, реліз якої восени 2025 року щойно був підтверджений. Гра має шанси перебити успіхи попередниці — її перший трейлер став другим найпопулярнішим серед усіх ігрових релізів в YouTube.

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Джерело: IGN