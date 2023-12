Нещодавній витік вихідного коду GTA 5 від Rockstar Games розкрив значну частину інформації про гру. Зокрема, що розробники працювали над вісьмома DLC для однокористувацького режиму, які були відкладені й так і не вийшли у світ через акцент на багатокористувацькій GTA Online.

В той час, як багатокористувацький онлайн-режим отримує постійний потік оновлень, кампанію здебільшого ігнорують. При цьому фанати давно просять Rockstar Games випустити новий контент для однокористувацької кампанії, передає Sportskeeda.

Цей витік робить ще більш болючим усвідомлення того, що студія могла випустити вісім нових подій для гри, але з певних причин цього не зробила. Ось список всіх DLC, які були або скасовані, або змінені й випущені для Grand Theft Auto Online:

The GTA 5 source code leak confirmed the cancelled single player DLCs and revealed many more. In total, it seems that there were plans for 8 single-player DLCs

✅ Manhunt

✅ Norman

✅ Relationship

✅ Enterprise

✅ Prologue

✅ Assassination

✅ Agent Trevor

✅ Liberty City pic.twitter.com/7AuTg2ABXN

— MMI (@morsmutual_) December 25, 2023