Нещодавній витік вихідного коду GTA 5 від Rockstar Games розкрив значну частину інформації про гру. Зокрема, що розробники працювали над вісьмома DLC для однокористувацького режиму, які були відкладені й так і не вийшли у світ через акцент на багатокористувацькій GTA Online.

В той час, як багатокористувацький онлайн-режим отримує постійний потік оновлень, кампанію здебільшого ігнорують. При цьому фанати давно просять Rockstar Games випустити новий контент для однокористувацької кампанії, передає Sportskeeda.

Цей витік робить ще більш болючим усвідомлення того, що студія могла випустити вісім нових подій для гри, але з певних причин цього не зробила. Ось список всіх DLC, які були або скасовані, або змінені й випущені для Grand Theft Auto Online:

Manhunt

Agent Trevor

Assassination

Liberty City

Relationship

Prologue

Enterprise

Norman