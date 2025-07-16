Новини Крипто 16.07.2025 comment views icon

Хакери вкрали у криптобіржі BigONE $27 млн

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Тетяна Нечет

Автор новин

Хакери вкрали у криптобіржі BigONE $27 млн

Нещодавно відбувся експлойт протоколу біржі GMX V1, в результаті чого вкрадено криптоактивів на $40 млн. За тиждень хакери обчистили біржу BigONE на $27 млн.

Команда платформи повідомила про зовнішнє втручання у її гарячий (тобто програмний) гаманець з використанням виявленої вразливості (експлойт). За даними компанії, атака сталася в ніч на 16 липня.

В SlowMist повідомили, що операційна мережа була скомпрометована, а логіка роботи серверів, пов’язаних з обліковими записами та контролем ризиків, була модифікована, що дозволило зловмиснику вивести кошти. Це не пов’язано з витоком приватних ключів.

Попри втрату коштів, всі приватні ключі залишаються у безпеці, а шлях проникнення вже виявлено та заблоковано, що унеможливлює подальші втрати. BigONE взяла на себе повне покриття всіх втрат.

BigONE співпрацює з аналітичною компанією SlowMist, щоб відстежити адреси зловмисників і рух викрадених коштів. Наразі платформа проводить технічне відновлення. Очікується, що депозити та торгівля будуть відновлені протягом кількох годин, а функцію виведення коштів активують після посилення заходів безпеки.

Загалом вкрадено:

  • BTC 120
  • ETH 350
  • USDT(TRC20) 6,974,358
  • USDT(ERC20) 1,395,000
  • USDT(BSC) 38,106.95
  • USDT(SOL) 134,764
  • XIN 20,730
  • SNT 4,369,581
  • WBTC 1
  • CELR 15,772,006
  • LEO 16,071
  • UNI 25,487
  • SHIB 9,697,050,027
  • SOL 1,800
  • DOGE 538,000

Джерело: BigONE

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