Хакери вкрали у криптобіржі BigONE $27 млн

Нещодавно відбувся експлойт протоколу біржі GMX V1, в результаті чого вкрадено криптоактивів на $40 млн. За тиждень хакери обчистили біржу BigONE на $27 млн.
Команда платформи повідомила про зовнішнє втручання у її гарячий (тобто програмний) гаманець з використанням виявленої вразливості (експлойт). За даними компанії, атака сталася в ніч на 16 липня.
В SlowMist повідомили, що операційна мережа була скомпрометована, а логіка роботи серверів, пов’язаних з обліковими записами та контролем ризиків, була модифікована, що дозволило зловмиснику вивести кошти. Це не пов’язано з витоком приватних ключів.
Попри втрату коштів, всі приватні ключі залишаються у безпеці, а шлях проникнення вже виявлено та заблоковано, що унеможливлює подальші втрати. BigONE взяла на себе повне покриття всіх втрат.
BigONE співпрацює з аналітичною компанією SlowMist, щоб відстежити адреси зловмисників і рух викрадених коштів. Наразі платформа проводить технічне відновлення. Очікується, що депозити та торгівля будуть відновлені протягом кількох годин, а функцію виведення коштів активують після посилення заходів безпеки.
Загалом вкрадено:
- BTC 120
- ETH 350
- USDT(TRC20) 6,974,358
- USDT(ERC20) 1,395,000
- USDT(BSC) 38,106.95
- USDT(SOL) 134,764
- XIN 20,730
- SNT 4,369,581
- WBTC 1
- CELR 15,772,006
- LEO 16,071
- UNI 25,487
- SHIB 9,697,050,027
- SOL 1,800
- DOGE 538,000
Джерело: BigONE
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