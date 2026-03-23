Крок назад: інсайдер розкрив зміни на ринку смартфонів через кризу пам’яті

За інформацією відомого інсайдера Digital Chat Station, на тлі кризи пам’яті та здорожчання електронних компонентів на ринок повернуться смартфони з 8 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті.





Бюджетні та середньобюджетні смартфони особливо вразливі до зростання цін на пам’ять. Це змушує виробників адаптуватись до нових умов. Часто ціною регресу у технічних характеристиках.

За даними інсайдера, телефони з 8 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті знову з’являються на ринку. Ймовірно, що ця конфігурація може замінити 12 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті або ж навіть 12 ГБ/256 ГБ в смартфонах середнього та верхнього середнього цінового сегмента. Це цілком логічно, оскільки ОЗП нині складає значну частину вартості комплектуючих для смартфонів.

За прогнозом аналітиків Counterpoint Research, у смартфонах з 8 ГБ ОЗП LPDDR5X та 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0 до кінця першого кварталу цього року сукупна вартість ОЗП та вбудованої пам’яті складатимуть 14% та 11% від загальної собівартості компонентів. У другому кварталі ці показники можуть зрости до 20% та 16% відповідно.





Також, судячи з усього, очікується повернення гібридного слота для SIM-карт, який підтримуватиме або SIM-карту або microSD. Це доволі непогана зміна, оскільки microSD відносно дешевий та ефективний спосіб збільшити обсяг пам’яті смартфона.

Digital Chat Station також додає, що в цьому році повернуться й пластикові рамки та оптичні сканери відбитків пальців. Це стосується, зокрема, смартфонів за ціною приблизно $436, таких як OPPO Reno 15, OnePlus Ace 6T, Samsung Galaxy A56.

Серед іншого також очікується повернення екранів з частотою оновлення 90 Гц та краплеподібним вирізом. Ця функція була незмінною у бюджетних смартфонах Galaxy A17, Redmi 15C та інших, однак може бути повернута й у дорожчі моделі.

Скоріш за все, що в цьому році смартфони середнього цінового сегмента пропонуватимуть менше за свою ціну. Отже, покупцям доведеться ретельніше вивчати характеристики.

Раніше ми писали, що на думку гендиректора Nothing Карла Пея, ШІ скоро замінить всі додатки у смартфонах. Аналітики Counterpoint Research попереджають про ймовірне підвищення роздрібних цін на смартфони у 2026 році.

Джерело: Android Authority