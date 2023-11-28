Harman, що належить Samsung, купує аудіоплатформу Roon

Компанія з виробництва аудіоелектроніки Harman, якою володіє Samsung, оголосила про придбання Roon. Це платформа для відтворення музики кількома пристроями, встановленими у різних кімнатах, незалежно від бренду.

Harman має такі аудіобренди, як AKG, dbx, JBL і Soundcraft, і працює по всьому світу. Компанія належить Samsung з 2017 року, і її ноу-хау впроваджуються у навушники та смартфони Samsung.

Дейв Роджерс, президент підрозділу Lifestyle Division в Harman, прокоментував, що угода є частиною прагнення компанії, спрямованого на створення виключної якості звуку для партнерів і споживачів по всьому світу. Енно Вандермеєр, генеральний директор Roon, заявив, що об’єднання зусиль дозволить Roon отримати масштаби, ресурси та охоплення світового технологічного лідера.

Бренд Roon збереже свою незалежність, щоб інвестувати у зростання та майбутнє бізнесу. З усім тим, компанія поділиться своїм досвідом у галузі управління даними та взаємодії зі споживачами з усіма партнерами Harman, включаючи Samsung Mobile.

Джерело: gsmarena