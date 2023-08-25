Новини Софт 25.08.2023 о 15:20

Helsi спростив отримання обов’язкових довідок для зарахування до садочків, шкіл та ВНЗ

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Вадим Карпусь

Автор новин

Україна, попри воєнний стан, готується до нового навчального року в садочках, школах та вищих навчальних закладах. Обов’язковим для допуску дітей до навчального процесу є надання медичних довідок. І напередодні нового навчального року медичний провайдер Helsi запустив новий сервіс, який спрощує процес отримання обов’язкових медичних довідок, необхідних для зарахування до навчальних закладів. Він також стане у пригоді в тих випадках, коли медичні довідки є обов’язковим документом для працевлаштування за окремими професіями.

Тепер для отримання довідки не треба дізнаватись інформацію в інтернеті, у знайомих чи звертатись до лікарні за консультацією. Всі необхідні дані про форму довідок та чіткий покроковий алгоритм їх отримання є у застосунку Helsi.

Як це працює

Щоб оформити довідку у Helsi, необхідно зайти у застосунок та обрати «Сервіси», далі розділ «Довідки та профілактика». На екрані з’явиться список медичних довідок, які на сьогодні надають медичні заклади України, а саме:

  • № 086-1/о — для садочка та школи;
  • № 086-о — для ВНЗ;
  • № 028/о — для басейну;
  • № 083/о — для водіїв;
  • № 1-ОМК — для особистої медичної книжки.

Вибравши потрібний вид довідки, користувач може переглянути, які документи, консультації лікарів та аналізи необхідні для її отримання. Після цього прямо в застосунку можна записатись на прийом до профільних лікарів на зручний час.

Результати медоглядів, аналізи та довідки можна зберігати в розділі «Медичні документи» в застосунку та за необхідності дати доступ лікарю, роздрукувати чи переслати.

Згодом в Helsi буде доданий алгоритм, який дозволить отримувати довідки у пришвидшеному режимі. Також з’явиться перелік приватних лікарень, які надають комплексну послугу проходження медогляду та здачі аналізів для отримання довідок в одному місці «під ключ».

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