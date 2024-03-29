Huawei отримала $97,48 млрд доходу та $12,05 млрд прибутку – бізнес відновлюється після санкцій США 2019 року

Компанія Huawei Technologies у 2023 році продемонструвала найшвидше зростання доходу за останні 4 роки. Цього вдалося досягти завдяки відновленню споживчого сегменту та доходам від нових видів діяльності, таких як компоненти для розумних автомобілів. Все це прискорило її відновлення після санкцій США.

Дохід Huawei у 2023 році становив $97,48 млрд, що на 9,63% більше у порівнянні з попереднім роком. Причому найбільший внесок у цю цифру зробив споживчий бізнес, який зріс на 17,3% до $34,83 млрд. Цей сегмент включає бізнес смартфонів, який пережив ренесанс минулого року, коли компанія повернулася на основний ринок смартфонів 5G з Mate 60, очевидно, подолавши обмеження США, які діяли з 2019 року. У той час як основний бізнес компанії в галузі ІКТ-інфраструктури залишався стабільним, її хмарний бізнес зріс більш ніж на 20%, принісши дохід у $7,66 млрд. Бізнес Huawei зі створення програмного забезпечення і компонентів для розумних автомобілів, запущений близько 4 років тому, також продемонстрував значне зростання ─ на 128,1% порівняно з минулим роком до $0,65 млрд.

2023 рік став третім поспіль роком зростання для Huawei після того, як у 2021 році виторг впав майже на третину, коли компанія почала вичерпувати резерви чипів. Однак дохід ще не відновився до пікового рівня 2020 року.

Чистий прибуток Huawei у 2023 році зріс на 144,5% до $12,05 млрд, а рентабельність більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком ─ до 12,35%.

Частина цих видатних фінансових показників стала наслідком поточних платежів від продажу бренду смартфонів Honor, який відбувся ще у листопаді 2020 року.

Джерело: reuters

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!