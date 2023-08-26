Новини WTF 26.08.2023 о 14:04

Huawei співпрацює з Талібаном у встановленні камер спостереження по всьому Афганістану – компанія заперечує

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

За даними Bloomberg, уряд Афганістану, очолюваний талібами, співпрацює з Huawei Technologies для встановлення широкомасштабної системи спостереження по всій країні з метою виявлення повстанців або терористів.

Анонімне джерело видання повідомило, що представники Huawei зустрілися з офіційними особами МВС Афганістану 14 серпня та досягли усної домовленості щодо контракту. Міністерство спочатку опублікувало зображення та деталі зустрічі в X (Twitter), але потім видалило дописи.

В одній з публікації муфтій Абдул Матін Кані казав, що вдосконалена система камер буде «в кожній провінції Афганістану». Абдулла Мухтар, заступник міністра внутрішніх справ, зазначив: «Ми готові приймати проєкти, які є кращими за якістю та ціною».

Huawei поспішила заперечити зустріч та домовленості: «Повідомлення про цю зустріч не відповідають дійсності. Жодних планів чи угод не обговорювалося».

Джерело зазначило, що система спостереження в основному призначена для відстеження ІДІЛ, а також інших бойовиків. Таліби вважають ІДІЛ однією з основних загроз.

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