Hyperloop One закривається. Колись вона хотіла прокласти швидкісну систему транспортування між Європою й Китаєм

Колись Hyperloop One мріяла побудувати високошвидкісне сполучення між Європою і Китаєм, яке б давало змогу доставляти вантажі з одного кінця Євразії в інший за один день. Однак це залишиться однією з багатьох цілей, яких компанія не зможе досягти. Hyperloop One закривається. Компанія була заснована у 2014 році після публікації статті Ілона Маска про його бачення транспортних технологій Hyperloop.

Спочатку компанія мала на меті забезпечити транспортування як вантажів, так і людей у капсулах, що подорожують герметичними металевими трубами на великі відстані зі швидкістю, подібною до швидкості літака.

З 2017 до 2022 року вона була відома як Virgin Hyperloop One завдяки інвестиціям Virgin Group Річарда Бренсона. Але Virgin тихо зняла свій бренд минулого року, коли компанія вирішила відмовитися від планів перевезення пасажирів, щоб зосередитися на створенні сервісу лише для вантажних перевезень. Hyperloop One звільнила понад 100 співробітників на початку минулого року через зміну пріоритетів.

Компанія вже деякий час має фінансові проблеми й, зокрема, так і не змогла укласти контракт на будівництво робочої Hyperloop-системи. Наразі вона звільнила більшість своїх співробітників, які залишилися, а тих, хто залишився, звільнять 31 грудня, передає Engadget. До того часу вони, як повідомляється, контролюватимуть продаж активів Hyperloop One, в тому числі її машин і тестових треків.