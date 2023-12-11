Hyundai та Kia представили автошини з «вбудованими ланцюгами для снігу»

Hyundai та Kia представили нову технологію інтегрованих в шини ланцюгів протиковзання, покликану збільшити безпеку водіння в зимових умовах.

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Технологія шин з інтегрованими ланцюгами протиковзання використовує модулі зі сплаву з пам’яттю форми, які приховані всередині колеса та шини. Ці модулі виступатимуть над поверхнею гуми, щоб діяти як «ланцюг протиковзання», коли надходить електричний сигнал.

На відміну від традиційних ланцюгів протиковзання, які складно встановлювати та знімати, ця технологія автоматично активує та знімає ланцюги протиковзання одним натисканням кнопки, допомагаючи водіям безпечно їздити засніженими дорогами.

Кожна шина матиме по шість канавок поперек, відповідно до шести спиць колеса. Усередині цих канавок проходять товсті снігозатримуючі дроти, схожі на ланцюги, заглиблені в протектор.

Вони частково виготовлені з використанням сплавів з пам’яттю форми, які можуть активуватися і розширюватися, коли через них пропускають електричний струм. Тож коли дорога починає виглядати непевною, або закон вимагає встановити ланцюги проти ковзання, достатньо просто натиснути кнопку.

Ця інновація, яка, сподіваємось, колись з’явиться на автомобілях Hyundai та Kia, відображає наше прагнення перетворити передові технології на реальні рішення, які принесуть користь клієнтам. — Джун Мо Пак, керівник групи з розробки передових шасі Hyundai.

Hyundai заявляє, що запатентувала технологію в Південній Кореї та США, і що Hyundai/Kia планує «розглянути питання про масове виробництво шин після подальшого технологічного розвитку, випробувань на довговічність та експлуатаційні характеристики, а також аналізу нормативних документів», передає NewAtlas.