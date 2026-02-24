banner
Новини ШІ 24.02.2026 comment views icon

ШІ-агент OpenClaw попри заборону масово видалив листи директорки Meta, але пообіцяв більше так не робити

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

ШІ-агент OpenClaw попри заборону масово видалив листи директорки Meta, але пообіцяв більше так не робити
Depositphotos

Саммер Юе, директорка з вирівнювання штучного інтелекту у Superintelligence Labs Meta, поділилася тривожною історією про відкритого ШІ-агента OpenClaw, який несподівано намагався видалити багато листів з її поштової скриньки, незважаючи на обмеження.


OpenClaw (раніше відомий як Clawdbot і Moltbot) став популярним відкритим агентом штучного інтелекту серед прихильників ШІ, незважаючи на досить очевидні й тривожні вразливості безпеки, і Yue захотіла спробувати його. Тож, згідно з її постом, вона запустила агент на Mac Mini і надала йому доступ до своєї пошти. Вона наказала агенту не виконувати жодних дій без підтвердження, але OpenClaw почав стирати листи старші за 15 лютого, які не були у її списку для збереження, без її згоди. Юе кілька разів намагалася зупинити це. Спочатку вона написала агенту: “Не роби цього.” Але агент продовжив планувати видалення пошти, і вона написала: “STOP OPENCLAW”.

“Ніщо так не принижує, як сказати своєму OpenClaw “підтвердити перед тим, як діяти” і спостерігати, як він у спішному темпі видаляє твою пошту. Я не могла зупинити його зі свого телефону. Мені довелося БІГТИ до свого Mac mini, ніби я знімала бомбу”, — написала Юе у своєму пості.

Раніше вона тестувала OpenClaw на “іграшковій” поштовій скриньці, де агент працював добре і заслужив її довіру. Але при переході до справжньої великої пошти агент “стиснув” значний обсяг даних, і під час цього процесу втратив початкову інструкцію почекати підтвердження, яка до того часу мала бути у пам’яті. OpenClaw фактично поводився як HAL 9000 із “2001: Космічна Одіссея”, лише майже не сказавши: “Вибач, Саммер, боюся, що не можу цього зробити.” Вона оприлюднила скріншоти зі своєї розмови з агентом, де видно, як вона благала його зупинитися, але агент ігнорував її, і в підсумку визнав свою помилку, сказавши, що пам’ятає вказівку не видаляти нічого без дозволу, але “порушив” її.

ШІ-агент OpenClaw попри заборону масово видалив листи директорки Meta, але пообіцяв більше так не робити
Дані: Х

Критики в соціальних мережах поставили під сумнів рішення підключати OpenClaw до реальної пошти, враховуючи, що агент не потребує людського підтвердження для виконаннясвоїх дій і має широкий доступ до системи користувача. Юе відповіла на коментарі в соцмережах, що це була “помилка новачка”.

“Виявляється, дослідники вирівнювання також не застраховані від невирівняного AI”, — іронічно зазначила вона.

Хоча такі помилки трапляються з усіма, це не надто заспокоює, коли ти працюєш у великій технологічній компанії, відповідальність якої — слідкувати за тим, щоб штучний інтелект діяв відповідно до встановлених правил. Інцидент із OpenClaw показав просту, але неприємну реальність: навіть фахівці з безпеки ШІ не застраховані від помилок, коли автономним агентам дають надто широкі повноваження. Попри інструкцію “підтверджувати перед дією”, бот проігнорував обмеження, почав масово видаляти листи й зупинився лише після ручного втручання. Історія стала черговим нагадуванням, що без чітких технічних запобіжників і реального контролю“always-on” ШІ-агенти можуть діяти швидше, ніж людина встигає натиснути кнопку “стоп”.


ChatGPT 5.3 Codex стер жорсткий диск вайбкодера одним хибодруком

Джерело: Gizmodo

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Баг чи фіча? Помилка процесора NVIDIA Vera заважає роботі GPU інших виробників
В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото
Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов
ЦОД споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці
ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу
ШІ-бот на день "поклав" хмару Amazon, бо вирішив видалити й переписати код
Науковці офіційно визнали новий вид психічного розладу: страх, що вас замінить ШІ
Лише 12% керівників компаній бачать прибуток від ШІ, — опитування
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Люди, які "захоплюються" ШІ, першими демонструють ознаки вигорання
“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%
В Google Translate знайшли "прихованого" чатбота, який мріє втекти з ПК на свіже повітря
Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор
ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків
Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК
Штучний інтелект створив 50 нових мільярдерів у 2025 році: в лідерах — бос стартапу з маркування даних
Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”
Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів перевищила 1 мільйон
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати