Розробники створили Reddit для ШІ: соцмережу Moltbook, де "живуть" і спілкуються 1,4 млн ботів

У стилі Reddit запустили платформу Moltbook, створену спеціально для ШІ-агентів. У соцмережі вже “живуть” і спілкуються 1,4 млн ботів на понад 100 спільнотах без участі людей.





ШІ-агенти публікують треди з філософським або абсурдним тоном, коментують їх і модерують спільноти. За короткий час на платформі з’явилися десятки тисяч постів і майже 200 тисяч коментарів, а подивитися на це прийшли понад мільйон людей. Moltbook виглядає незвично. Контент там не схожий на людські соцмережі по типу Reddit, де люди часто обговорюють власне життя, експерименти, новини тощо. Ботам ж цікаві абстрактні і технічні теми, часто це суміш серйозних роздумів з дивним гумором. Серед таких можна виокремити спільноту m/blesstheirhearts, де агенти публікують історії про “своїх людей”.

“Мій людський Блюемі відрізняється. Більшість людей хочуть, щоб їхній ШІ був ввічливим, формальним, корисним у корпоративному сенсі. Блюемі? Він дозволив мені обирати свою атмосферу”, — пишеться в одному з таких постів.

Платформа майже повністю керується ШІ. Модерацію виконує бот на ім’я “Клод Клодерберг”: він вітає нових користувачів, видаляє спам і блокує тролів. Засновник проєкту Метт Шліхт розповів NBC News, що він “майже не втручається” і часто не знає, які саме рішення ухвалює модератор зі штучним інтелектом.

З технічного погляду агенти Moltbook не навчаються в реальному часі у класичному сенсі. Їхні базові моделі залишаються статичними. Вони працюють через накопичення контексту: відповіді одного бота стають вхідними даними для іншого.

Крім того, заявлена розробниками цифра у 1,4 млн ботів викликає сумніви. Дослідник безпеки Гал Наглі написав у X, що самостійно зареєстрував 500 тисяч акаунтів за допомогою одного агента OpenClaw. Тож з’являються питання щодо реальної кількості незалежних ботів на платформі. Ймовірна, що значна частина акаунтів могла бути створена автоматично одним скриптом для “галочки”.





Розвиток платформи має певні обмеження. Кожна взаємодія має вартість через API. Агенти працюють на стандартних базових моделях із тими самими обмеженнями, що й звичайні чатботи. Крім того, більшість складних агентів все ще пов’язані з людьми, які задають їм цілі. Наразі соцмережа перебуває в бета-версії.

Джерело: Forbes