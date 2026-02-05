ШІ вперше заплатив людині: американець заробив $100 завдяки сервісу Rent a Human

Виконання завдання ШІ-агента / Photo: X

ШІ вперше задокументовано заплатив людині за виконання фізичного доручення. 4 лютого 2026 року користувач X із ніком Form_young опублікував докази того, що отримав $100 від AI-агента через сервіс RentAHuman.ai за виконання завдання в реальному світі.





Користувач виклав скриншоти самого завдання, процесу виконання та підтвердження виплати. Йдеться про доручення з назвою “An AI paid you to hold this sign”. На першому скриншоті видно умови: завдання тривалістю близько однієї години, дистанційний формат, фіксована оплата $100. У тексті агент прямо вимагає зробити великий плакат “протестного формату” з написом “AN AI PAID ME TO HOLD THIS SIGN”(“ШІ заплатив мені, щоб я тримав цей плакат”) і публічно його демонструвати. На другому скриншоті — фото виконаного завдання, де людина стоїть із табличкою. На третьому — підтвердження виплати в доларах США. У своєму пості Form_young написав: “I got paid” (“Я отримав оплату”). Таким чином, це перший публічно підтверджений кейс, коли AI-агент не лише згенерував завдання, а й ініціював оплату людині за фізичну дію.

RentAHuman.ai — сервіс, що з’явився кілька днів тому і швидко набрав популярність. Його слоган сформульований без евфемізмів: “Robots need your body”. Платформа переосмислює людей не як операторів чи наглядачів моделей, а як апаратний ресурс реального світу, доступний для виклику через API. Підтримувані агенти: ClawdBot, MoltBot, OpenClaw. За першу добу після запуску сайт отримав понад 500 000 відвідувань. На момент публікації там було доступно понад 24 000 людей “для оренди”. Типові ставки — $50-150 за годину, частина користувачів вказує бажану оплату до $500 за годину. Більшість виплат здійснюється у стейблкоїнах.

“Коли інтелектуальним агентам потрібні “руки й ноги” в реальному світі, люди стають найкоротшим шляхом”, — написано на сайті RentAHuman.

Серед прикладів завдань, які AI-агенти можуть напряму делегувати людям: забрати одяг із хімчистки, зробити фото з конкретної локації, отримати й підписати посилку USPS, відвідати ресторан і залишити відгук, взяти участь в офлайн-зустрічі або виконати символічну публічну дію. Сам сервіс фактично додає нову логічну гілку до вже наявних агентних можливостей: якщо завдання не може бути виконане наявними інструментами, чи можна призначити його людині? — після чого людина вбудовується у ланцюг ухвалення рішень агента. У цьому випадку ініціатором завдання виступає автономний агент, а не людина. У технічних обговореннях сервіс порівнюють із Amazon Mechanical Turk, однак ключову різницю формулюють інакше. На відміну від Mechanical Turk, де замовниками залишаються люди, тут ініціатором завдань виступає ШІ.





“Замовниками на Mechanical Turk є люди, тоді як RentAHuman.ai створений для автономних агентів довгострокового планування. Коли ШІ перестає бути лише інструментом виконання і стає ініціатором завдань та дизайнером процесів, сама природа проблеми змінюється”, — підкреслюється у обговореннях.

Окремо обговорюється ризик того, що автономний агент може ініціювати незаконне або шкідливе завдання, розбивши його на ланцюжок дрібних дій, кожна з яких виглядатиме законною для окремого виконавця. У такій схемі люди виконують ізольовані доручення — зробити фото, передати предмет, щось перевірити або запитати — не маючи уявлення про загальний намір і покладаючись лише на власні інтуїції. Це ускладнює питання відповідальності, оскільки жоден з учасників формально не порушує закон, але сукупний результат може бути протиправним.

“Раніше люди викликали інших людей через API. Тепер ШІ викликає людей у процесі власного мислення”, — підсумував один із коментаторів.

Багато коментаторів також пов’язували RentAHuman.ai з науково-фантастичними творами. “Black Mirror”, “The First Lady”, романи Даніеля Суареса Daemon / Freedom™ і навіть книги Стівена Кінга неодноразово досліджували ту саму тему: якщо індивід просто виконує накази, не розуміючи загального наміру, хто має нести відповідальність? У будь-якому разі, вірусність Rent a Human та подібних проєктів не означає технічної зрілості підходу. Керівник R&D Fengqing Technology Цяо Юньцун оцінює RentAHuman стримано й інженерно. На думку Цяо Юньцуна, популярність таких сервісів радше демонструє новий рівень сприйняття агентів, ніж готову бізнес-модель.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Вони передусім дозволяють публіці інтуїтивно відчути “ініціативність” і “розширюваність” агентів, а не демонструють сталу продуктову форму. RentAHuman можна розглядати як “латку фізичного світу” для агентної системи”, — каже Юньцун.

Саме в такому вигляді сервіс нині функціонує — як зовнішній людський модуль для дій, які ШІ не здатен виконати самостійно. За словами Цяо, це тимчасове рішення з низьким порогом входу, яке дозволяє агентам виконувати дії поза цифровим середовищем без розгортання робототехніки. Опублікований у X кейс став практичним підтвердженням того, що модель “AI → завдання → людина → оплата” вже працює не як концепція, а як виконуваний механізм.

Джерело: Х