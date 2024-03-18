Ілон Маск каже, що прийом кетаміну у періоди зниженого настрою — в інтересах інвесторів

Маск торік визнав, що йому призначили кетамін для лікування і заявив, що приймає препарат «періодами» — в моменти, коли стикається з «хімічними припливами», які можуть викликати депресію.

В новому інтерв’ю мільярдер додав, що прийом кетаміну полегшує для нього періоди поганого настрою, і це відповідає інтересам інвесторів Tesla та інших компаній, якими він керує.

«Для Волл-стріт головне — виконання обов’язків», — сказав Ілон в інтерв’ю з ексведучим CNN Доном Лемоном (через Bloomberg). «З погляду інвесторів, якщо я щось починаю, я маю це продовжувати».

Кетамін дійсно можуть виписувати пацієнтам для лікування болю та депресії, а у високих дозах препарат діє як седативний засіб. Хоча він також може викликати галюцинації, а передозування найчастіше призведе до втрати свідомості та уповільнення дихання, згідно з даними Управління з контролю за наркотиками США.

У січні The Wall Street Journal писав, що правління Tesla та SpaceX стурбоване тим, що Маск вживає рекреаційні наркотики.

«Після тієї однієї затяжки з Роганом я погодився, на прохання NASA, провести 3 роки випадкового тестування на наркотики. Не було знайдено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю», — написав тоді Маск на X.

Тим часом інтерв’ю Лемона з Маском так і не вийшло на X (і нині доступно на YouTube). Журналіст сказав, що Ілону нібито не сподобались його запитання (включно з тими, що стосувалися вживання кетаміну), а сам мільярдер написав, що був не задоволений підходом Лемона.

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