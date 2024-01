Правління компаній Ілона Маска занепокоєне через можливе вживання ним наркотиків

Керівництво компаній Ілона Маска стурбоване через вживання ним наркотичних речовин. Про це повідомили The Wall Street Journal анонімні джерела, пов’язані з Маском та керівництвом.

Свого часу Маск вживав LSD, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, в основному на приватних вечірках. Люди, близькі до CEO Tesla та SpaceX, повідомили що він продовжує вживати наркотики, і, зокрема, вживає кетамін. У серпні Маск заявив, що у нього є рецепт на використання препарату як антидепресанту.

Після того, як у вересні 2018 року в подкасті Джо Рогана Маск курив марихуану, Пентагон переглянув федеральний дозвіл безпеки, пов’язаний з його роллю як CEO Space Exploration Technologies Corp., яка сертифікована для запуску військових супутників-шпигунів.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.

Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024