Правління компаній Ілона Маска занепокоєне через можливе вживання ним наркотиків

Керівництво компаній Ілона Маска стурбоване через вживання ним наркотичних речовин. Про це повідомили The Wall Street Journal анонімні джерела, пов’язані з Маском та керівництвом.

Свого часу Маск вживав LSD, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, в основному на приватних вечірках. Люди, близькі до CEO Tesla та SpaceX, повідомили що він продовжує вживати наркотики, і, зокрема, вживає кетамін. У серпні Маск заявив, що у нього є рецепт на використання препарату як антидепресанту.

Після того, як у вересні 2018 року в подкасті Джо Рогана Маск курив марихуану, Пентагон переглянув федеральний дозвіл безпеки, пов’язаний з його роллю як CEO Space Exploration Technologies Corp., яка сертифікована для запуску військових супутників-шпигунів.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing. Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩 — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024

«Після тієї однієї затяжки з Роганом я погодився, на прохання NASA, провести 3 роки випадкового тестування на наркотики. Не було знайдено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю», — написав Маск у неділю в X.

Алекс Спіро, адвокат мільярдера, каже, що його клієнт «регулярно та випадково проходить тестування на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював тест.

Наразі SpaceX є єдиною американською компанією, якій дозволено транспортувати астронавтів NASA на Міжнародну космічну станцію та назад. Останніми роками Пентагон також активізував закупівлі запусків у компанії, а в червні уклав контракт зі Starlink щодо підтримки українських військових.

Лінда Джонсон Райс, яка стала директоркою Tesla у 2017 році, не балотувалася на переобрання через два роки через розчарування поведінкою Маска та її занепокоєння щодо вживання ним наркотиків.

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Маск контролює шість компаній: Tesla, SpaceX та X, The Boring Co., Neuralink та xAI. Зі статками у розмірі $219,4 млрд він займає перше місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Джерела: The Wall Street Journal, Bloomberg