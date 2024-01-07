Новини IT-бізнес 07.01.2024 о 20:41 comment views icon

Правління компаній Ілона Маска занепокоєне через можливе вживання ним наркотиків

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Правління компаній Ілона Маска занепокоєне через можливе вживання ним наркотиків

Керівництво компаній Ілона Маска стурбоване через вживання ним наркотичних речовин. Про це повідомили The Wall Street Journal анонімні джерела, пов’язані з Маском та керівництвом.

Свого часу Маск вживав LSD, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, в основному на приватних вечірках. Люди, близькі до CEO Tesla та SpaceX, повідомили що він продовжує вживати наркотики, і, зокрема, вживає кетамін. У серпні Маск заявив, що у нього є рецепт на використання препарату як антидепресанту.

Після того, як у вересні 2018 року в подкасті Джо Рогана Маск курив марихуану, Пентагон переглянув федеральний дозвіл безпеки, пов’язаний з його роллю як CEO Space Exploration Technologies Corp., яка сертифікована для запуску військових супутників-шпигунів.

«Після тієї однієї затяжки з Роганом я погодився, на прохання NASA, провести 3 роки випадкового тестування на наркотики. Не було знайдено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю», — написав Маск у неділю в X.

Алекс Спіро, адвокат мільярдера, каже, що його клієнт «регулярно та випадково проходить тестування на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював тест.

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Наразі SpaceX є єдиною американською компанією, якій дозволено транспортувати астронавтів NASA на Міжнародну космічну станцію та назад. Останніми роками Пентагон також активізував закупівлі запусків у компанії, а в червні уклав контракт зі Starlink щодо підтримки українських військових.

Лінда Джонсон Райс, яка стала директоркою Tesla у 2017 році, не балотувалася на переобрання через два роки через розчарування поведінкою Маска та її занепокоєння щодо вживання ним наркотиків.

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Маск контролює шість компаній: Tesla, SpaceX та X, The Boring Co., Neuralink та xAI. Зі статками у розмірі $219,4 млрд він займає перше місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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Джерела: The Wall Street Journal, Bloomberg

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