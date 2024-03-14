Уривки з інтерв’ю шоумена Дона Лемона, що розлютило Ілона Маска до розриву угоди з X, здаються приземленими

Ведучий шоу Дон Лемон заявив, що Ілон Маск раптово скасував його партнерство з X, тому що мільярдер був «розлючений» на нього через нещодавнє «напружене» інтерв’ю.

Хоча повне інтерв’ю вийде в ефір в понеділок, 18 березня, в тих кількох фрагментах, якими поділилися учасники розмови, було менше контроверсійності, ніж очікувалося.

Колишній ведучий CNN заявив у середу, що Маск відмовився від партнерства через кілька годин після того, як він провів інтерв’ю, яке має вийти в ефір 18 березня як перший епізод The Don Lemon Show.

Не було ніяких обмежень щодо інтерв’ю, на які б він не погодився, і мої питання були шанобливими й широкими, охоплюючи все — від SpaceX до президентських виборів. У нас була гарна розмова. Очевидно, він (Маск) відчував себе інакше. — сказав Лемон.

X і Маск заявили, що Лемон все ще може вільно розміщувати своє шоу на X без підтримки формального партнерства. Видання Semafor, посилаючись на неназвані джерела, повідомило, що Лемон ще не мав підписаного контракту з X, що може означати, що йому буде важко отримати гроші за зірвану угоду.

Лемон поділився кількома фрагментами інтерв’ю з Ерін Бернетт в програмі OutFront на CNN, передає Business Insider.

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У першому кліпі Лемон запитує Маска, чи вважає він, що X несе відповідальність за модерацію контенту на платформі, зокрема згадуючи теорію змови great replacement (велика заміна), яку часто пропагують расисти. Він запитав, чи модерація допоможе Маску уникнути необхідності відповідати на запитання журналістів.

Я не зобов’язаний відповідати на запитання журналістів. Дон, єдина причина, чому я даю це інтерв’ю, — це те, що ви перебуваєте на платформі X і попросили про це. В іншому випадку я б не давав цього інтерв’ю. — сказав Маск.

Згодом Лемон запитав Маска про ймовірне вживання кетаміну:

Причина, з якої я згадав про рецепт на кетамін на платформі X, полягала в тому, що я подумав, що, можливо, це може допомогти іншим людям.

У серпневому дописі на X Маск сказав, що у нього є рецепт на кетамін на випадок, коли його «хімія мозку іноді стає супернегативною».

У третьому фрагменті інтерв’ю Лемон запитує Маска про повідомлення про те, що він зустрічався з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді минулого тижня.

Я був на сніданку у друга, і Дональд Трамп зайшов, ось і все.

Маск також заявив, що Трамп не просив у нього грошей і що наразі він не планує підтримувати Трампа або жертвувати на його кампанію.

Хоча теми, які обговорювалися в роликах, були дещо суперечливими, обмін думками не виглядав особливо напруженим. Це також не були теми, через які Маск не стикався з критикою раніше. Втім, інтерв’ю не вийшло в ефір повністю, тому цілком можливо, що в ньому було більше гарячих моментів, ніж ті, які ми бачили досі.

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