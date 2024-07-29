Ілон Маск опублікував діпфейк відео Камали Харріс на X: це порушує правила платформи

Ілон Маск опублікував у своїй соцмережі X підроблене передвиборче відео Камали Харріс, не зазначивши, що це змінений ролик. Це порушує правила соцмережі.

Відео, опубліковане Маском, належить до категорії діпфейк. У зміненому ролику використовується підроблений голос, який звучить як голос Камали Харріс. В ньому начебто кандидат на посаду президента США від демократичної партії робить кілька провокативних зауважень, як от називає себе найкращим варіантом різноманіття, каже, що провела 4 роки під опікою маріонетки та звинувачує всіх незгодних в расизмі та сексизмі.

Початково це відео опублікував обліковий запис @MrReaganUSA, вказавши, що це «ПАРОДІЯ реклами кампанії Камали Харріс». Це обов’язкове застереження, якого вимагають правила X. Проте, коли те саме відео опублікував Ілон Маск, це повідомлення про пародію та змінений контент не з’явилось. Замість цього Маска просто показав відео в дописі, додавши власний коментар «Це дивовижно» зі смайлом, що сміється до сліз.

This is amazing 😂

pic.twitter.com/KpnBKGUUwn — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

Відповідно до правил X, користувачі «не можуть ділитися синтетичними, маніпуляційними або вирваними з контексту медіа, які можуть ввести в оману або заплутати людей і завдати шкоди («оманливі медіа»)». За правилами, таке повідомлення адміністрація соцмережі повинна була б видалити.

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Та порушення правил ─ це не проблема, якщо порушником є власник соцмережі. Фейкове відео було опубліковане ще в п’ятницю й досі доступне на платформі. За цей час його переглянули майже 130 млн разів. Публікація не була позначена як така, що вводить в оману, що іноді робить сайт, якщо визнає певні медіа такими. Також до неї не було додано коментарів про дезінформацію за допомогою інструмента перевірки фактів Community Notes, хоча The New York Times зазначає, що було запропоновано декілька таких коментарів. Відповідно до політики X змінені медіафайли в деяких випадках можуть залишатися на сайті, і вони не будуть позначатися як такі, що вводять в оману. Це включає меми та сатиру, «за умови, що вони не викликають значної плутанини щодо автентичності ЗМІ».

Останніми роками все більше занепокоєння викликає можливість використання діпфейків для впливу на думку виборців напередодні виборів. Раніше цього року 20 технологічних компаній підписали угоду, в якій зобов’язалися допомогти боротися з «шахрайським використанням штучного інтелекту» на виборах 2024 року, включаючи X. Та Маска це не зупинило від порушення правил та зобов’язань платформи.

Джерело: Engadget