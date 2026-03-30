У телеграм-каналах і TikTok з’явилися чутки про колаборацію АТБ і GSC Game World зі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Мова про колекційні картки з 15 квітня по 9 червня. Офіційного підтвердження ще немає.





У мережі з’явилися чутки про колаборацію GSC Game World і супермаркетів АТБ — і схоже, Зона скоро вийде за межі моніторів просто на касові стрічки.

Першими деталі оприлюднили телеграм-канали OLDboi — Про Ігри Українською та Архів Ватіславовича.

Паралельно відео з підтвердженням чуток виклав TikTok-блогер @gaming_grandfather — і саме воно добряче підігріло обговорення в ігровій спільноті.





За неофіційними даними, GSC Game World і АТБ готують спільну промокампанію на основі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Формат — колекційні картки, які видаватимуть у супермаркетах мережі. Старт події орієнтовно 15 квітня, фінал — 9 червня, охоплення — всі АТБ в Україні. Офіційного підтвердження від жодної зі сторін поки що немає.

Для АТБ подібний формат не є чимось новим — мережа вже проводила масштабні промокампанії з колекційними механіками у партнерстві з відомими брендами. Для GSC Game World це став би вже другий великий вихід у фізичний ритейл після серії цифрових колаборацій.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла у листопаді 2024 року і одразу стала феноменом — як ігровим, так і маркетинговим. До релізу monobank запустив тематичний скін із монокотом у стилі Зони, який за першу добу встановили понад 160 000 користувачів. Гра очолила чарти Steam у десятках країн і залишається одним із найрезонансніших українських геймдев-проєктів в історії.

Колекційні картки в АТБ — це вже інший масштаб аудиторії: мережа налічує тисячі магазинів по всій Україні і щодня обслуговує мільйони покупців. Якщо чутки підтвердяться, колаборація стане одним із найбільших фізичних мерч-виходів українського ігрового IP в роздрібній торгівлі.

Чекаємо офіційного анонсу

Наразі ані GSC Game World, ані АТБ публічно не підтвердили деталей. Автори публікацій зазначають, що дати й формат ще можуть змінитися — і закликають дочекатися офіційної інформації. До 15 квітня залишається менше двох тижнів, тож анонс має з’явитися найближчим часом — або не з’явитися зовсім.

Джерела: OLDboi — Про Ігри Українською, Архів Ватіславовича