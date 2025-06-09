Ілон Маск поділився зображеннями Grok — вони виявилися роботами фотографа

Одна з фотографій Чарльза Брукса, оброблена Grok та поширена Ілоном Маском

Тиждень тому Ілон Маск репостнув Еріка Джанга з xAI, котрий нібито виклав зображення, створені Grok, які виявилися зміненими роботами Чарльза Брукса.

Плагіат стає помітним одразу після відкриття сайту Брукса. Інтер’єри, які насправді являють собою внутрішній простір музичних інструментів, однозначно впізнавані. Порівняно з зображеннями Маска, в них не вистачає людей, оскільки ніяких людей всередині скрипки чи фортеп’яно фотохудожник не передбачав. Люди, ймовірно, могли бути додані за допомогою Grok, але оригінальне авторство не вказане — зображення позначені та підписані додатково Маском як згенеровані: «Генеруйте зображення з Grok», — пише мільярдер.

Чарльз Брукс — колишній австралійський концертний віолончеліст, який став фотографом. Він найбільш відомий своїми фото внутрішньої будови музичних інструментів. Використовуючи ендоскопи та методи роботи з ними власної розробки, він проникає всередину та перетворює отримані фото на художні роботи.

Художник розповів сайту 404 Media, що не часто буває в соціальній мережі X. Він дізнався про пост Маска від сторонньої особи.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Хтось інший повідомив мене, що Маск опублікував у Твіттері мої фотографії та назвав їх [створеними] штучним інтелектом. Спочатку виникає якась лють. Ти думаєш: «Гей, він використовує мої фотографії для просування своєї системи». Швидко все стає незрозумілим. Ці фотографії були відредаговані кимось іншим […] він взяв мої фотографії звідкись ще […] і пропустив їх через Grok — і це для мене головне — він відредагував крихітний відсоток з них, а потім опублікував їх зі словами: «Подивіться на цих крихітних людей всередині інструментів». І в цьому пості він не згадав мого імені».

Стурбованість Брукса нескладно зрозуміти: він заробляє тим, що продає принти, постери та календарі зі своїми роботами. Художник не заперечує, коли інші демонструють його роботи, але наполягає, щоб його позначали як автора.

«Я хочу, щоб моїми зображеннями ділилися. Це важливо для мене, бо саме так люди дізнаються про мою роботу. Але їх потрібно поширювати під моїм ім’ям. Це найважливіше», — каже він.

Автор навіть не злиться на Джанга — хоч це й не дуже коректно, він все ж вказав його у коментарі до свого поста. Але коли Маск робить репост — його ім’я взагалі зникає, видно лише водяний знак Grok.

«А те, як [Маск] це формулює, створює враження, що все зображення створене штучним інтелектом, а не лише 8-10% […], і всі говорять: «О, подивіться, який чудовий цей штучний інтелект, хіба він не робить дивовижні речі?». І він отримує чудову рекламу для свого бізнесу, а я гублюся».

Пізніше Брукс опублікував відео щодо інциденту в Reddit. У ньому він каже: «Я не злюся на штучний інтелект загалом. Я злюся на тих людей, які розкидаються цими речами без ​​обережності». Також він не проти використання ШІ у мистецтві як такого.

Ілон Маск не вперше займається фальсифікаціями власних досягнень або здобутків його компаній. Він гучно осоромився вихваляннями про успіхи у Path of Exile 2 — насправді за нього грали інші. Демонстрації людиноподібних роботів Tesla Optimus були насправді зроблені за допомогою людей-операторів. Загальновідомий реальний стан авто Cybertruck порівняно з обіцянками Маска. Мільярдер часто згадує правду та свободу слова, але існує думка, що люди багато говорять саме про те, чого їм не вистачає.