Ілон Маск просить визнати український сайт Texty.org.ua терористичною організацією

Ілон Маск забажав внесення українського видання Texty.org.ua у список підсанкційних терористичних організацій. Приводом до його заяви стала аналітична публікація на сайті, в який докладно йдеться про американських сенаторів та інших осіб, які не підтримують або неоднозначно ставляться до України.

Маск відреагував на твіт республіканського конгресмена Джима Бенкса, який вимагає позбавити неурядову громадську організацію Texty.org.ua фінансування.

Зокрема, стаття Texty.org.ua містить публічні дані американських сенаторів, які у ході нещодавніх американських політичних подій спочатку висловлювалися на підтримку України, а потім змінили свою риторику.

Причиною скандалу у мережі стала публікація директора Інституту Рона Пола Деніела МакАдамса, котрий на сайті цієї установи заявив, що видання Texty.org.ua, нібито фінансоване американським урядом, як він каже, створило гейтліст громадян США. Це поширили інші консервативні джерела, як ультраправі, так і ліві — дехто навіть дійшов до погроз журналістам.

Відома конгресменка Марджорі Тейлор Ґрін теж назвала публікацію списком ворогів та заявила, що за нею стоїть не менш як президент Володимир Зеленський. Сайт FOX news повідомив, що сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена за інформацією про Texty.org.ua. Вони також звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників за припиненням підтримки Texty.org.ua з боку США — комітет резолюцію ухвалив.

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Texty.org.ua відреагували на скандал заявою:

«Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні».

Ілона Маска важко назвати прихильником Україні. Він неодноразово висловлювався щодо російсько-української війни з пропозиціями припинення фінансування України та «миру між Україною та росією». За деякими даними, він причетний до вимкнення зв’язку Starlink під час української військової операції в Криму. Водночас Маск надає на прохання Пентагона Starlink для українських військових, і навіть стверджує, що витратив на це $100 млн.