«Сталіну б сподобалось» — Ілон Маск відреагував на нову функцію Google Фото, що видаляє небажані фрагменти зображення

Голова Tesla та SpaceX, а з осені 2022-го року й багатостраждального Twitter, Ілон Маск прокоментував появу в Google Фото нової функції Magic Eraser.

Днями Google оголосила, що функція видалення небажаних елементів на фото Magic Eraser більше не є ексклюзивною для лінійки Pixel. Можливість вже поширюється серед усіх передплатників Google One, що використовують додаток Google Фото на iOS або Android.

На прикладі, опублікованому Google, видно, як на фото прибрали кількох людей на пляжі, залишивши в кадрі лише одну дівчину. Ілон Маск відреагував на новину, додавши у Twitter два фото: на першому, зробленому у квітні 1937 року, зображені Йосип Сталін і Микола Єжов, а на другому (відредагованому) Єжова вже не має.

«Сталіну сподобалася б ця функція», — прокоментував Маск.

Stalin would’ve loved this feature pic.twitter.com/cizT09xxty — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2023

Google Фото відтепер може автоматично виявляти сторонні деталі або людей на фотографії, які потім можна легко видалити. Користувачі також можуть обводити або вручну вказувати те, що вони хочуть стерти з зображення.

Ще одна функція Magic Eraser «Камуфляж» може змінювати колір об’єктів, щоб вони природно вписувались з рештою деталей зображення. Крім того, ефект HDR на фотографіях допомагає збалансувати темний передній план і яскравий фон (або навпаки), а також збільшити яскравість і контрастність відео.

Раніше Маск вже відзначався суперечливими заявами у Twitter. У жовтні мільярдер запустив опитування щодо «миру між Україною та росією» — де, серед іншого, запропонував віддати окупантам Крим. А кількома днями пізніше Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю – у відповідь тайванські чиновники порекомендували Ілону «найняти політичного радника».

Ще одна, нова заява Ілона Маска, стосувалася Революції Гідності, яку той обізвав «переворотом» в коментарі до обговорення статті американського професора Джона Міршаймера (тези якого не рідко збігаються з російською пропагандою).

«Вибори [2010 року], можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів у тому, що переворот справді був», – написав Маск.

У відповідь радник голови ОП Михайло Подоляк порадив мільярдеру «перестати читати російські газети».