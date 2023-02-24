Google зробив функцію Magic Eraser доступною на всіх смартфонах, включно з iPhone — потрібна підписка Google One або Pixel

Google оголосив, що функція видалення небажаних частин зображень Magic Eraser, яка дебютувала у Pixel 6, більше не є ексклюзивною для смартфонів і власними чипами компанії – іншими словами, для лінійки Pixel. Можливість вже поширюється серед усіх передплатників Google One, що використовують додаток Google Photos на iOS або Android (а також серед усіх користувачів Pixel).

Magic Eraser та функція “Камуфляж”, яка дозволяє зменшити колірну інтенсивність фонових об’єктів, що відвертають увагу, не стираючи їх повністю, будуть доступні на будь-якому рівні передплати Google One. Власники Pixel отримають їх без будь-яких додаткових зусиль та витрат. Власники смартфонів Pixel — Pixel 5a та старіші моделі — матимуть доступ до «чарівної стирачки» без необхідності оформлювати платну підписку Google One.

Google також додав для передплатників Google One та користувачів Pixel функції редагування, такі як ефект HDR для відео та ексклюзивні стилі редактора колажів. Компанія зазначає, що може пройти кілька тижнів, перш ніж усі отримають доступ до нових функцій редагування фотографій.

Це не вперше, коли Google додає функції в One – люди, які підписалися на преміальні рівні, також отримують доступ до послуги VPN, яку можна використовувати на телефонах з Android, комп’ютерах та iPhone. Компанія також надала передплатникам доступ до налаштування колірного фокуса, розумних пропозицій та інших можливостей.

Джерело: Google