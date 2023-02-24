Новини Софт 24.02.2023 о 13:45

Google зробив функцію Magic Eraser доступною на всіх смартфонах, включно з iPhone — потрібна підписка Google One або Pixel

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Google оголосив, що функція видалення небажаних частин зображень Magic Eraser, яка дебютувала у Pixel 6, більше не є ексклюзивною для смартфонів і власними чипами компанії – іншими словами, для лінійки Pixel. Можливість вже поширюється серед усіх передплатників Google One, що використовують додаток Google Photos на iOS або Android (а також серед усіх користувачів Pixel).

Google Photos Magic Eraser

Magic Eraser та функція “Камуфляж”, яка дозволяє зменшити колірну інтенсивність фонових об’єктів, що відвертають увагу, не стираючи їх повністю, будуть доступні на будь-якому рівні передплати Google One. Власники Pixel отримають їх без будь-яких додаткових зусиль та витрат. Власники смартфонів Pixel — Pixel 5a та старіші моделі — матимуть доступ до «чарівної стирачки» без необхідності оформлювати платну підписку Google One.

Google Photos Magic Eraser

Google також додав для передплатників Google One та користувачів Pixel функції редагування, такі як ефект HDR для відео та ексклюзивні стилі редактора колажів. Компанія зазначає, що може пройти кілька тижнів, перш ніж усі отримають доступ до нових функцій редагування фотографій.

Google Photos Collage

Це не вперше, коли Google додає функції в One – люди, які підписалися на преміальні рівні, також отримують доступ до послуги VPN, яку можна використовувати на телефонах з Android, комп’ютерах та iPhone. Компанія також надала передплатникам доступ до налаштування колірного фокуса, розумних пропозицій та інших можливостей.

Камера Pixel 8 використовуватиме нову методику обробки HDR при зйомці фото, яка значно покращить роботу з рухомими об’єктами

Джерело: Google


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати