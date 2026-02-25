banner
Інтернет через повітря: новий пристрій Taara Beam передає 25 Гбіт/с за допомогою інфрачервоного світла

Конкурент Starlink — Taara — представила Beam, який обіцяє інтернет 25 Гбіт/с за допомогою світла
Taara Beam / Photo: NotebookCheck & Taara

Новий “промінь” компанії Taara використовує ближнє інфрачервоне світло, щоб забезпечити високошвидкісний інтернет у віддалених районах. Колишній стартап Alphabet із категорії “moonshot” представив Taara Beam, компактний пристрій, призначений для передавання високошвидкісного широкосмугового інтернету по повітрю.


Випромінюючи інфрачервоний діапазон, це обладнання розміром із проєктор має на меті забезпечити швидкості рівня оптоволокна як у віддалених, так і в міських районах, повністю оминаючи високі витрати та логістичні труднощі прокладання фізичних оптичних кабелів. Новий пристрій досить швидкий — він передає до 25 Гбіт/с інтернет-даних на відстань до 10 кілометрів (6,2 милі). Попри таку потужність, він важить лише 17 фунтів (приблизно 7,7 кг) і має дуже компактний дизайн. Taara Photonics — нова платформа, що лежить в основі Beam — переносить ключові функції високошвидкісного оптичного звʼязку у кремнієвий фотонний модуль розміром із палець, де понад тисячу мініатюрних випромінювачів світла формують і точно спрямовують промені без рухомих механічних частин, що суттєво підвищує надійність і знижує складність обладнання.

Конкурент Starlink — Taara — представила Beam, який обіцяє інтернет 25 Гбіт/с за допомогою світла
Taara Photonix Platform / Photo: Taara

Архітектура Beam дозволяє мережам швидко масштабуватися і ставати дешевшими з кожним новим поколінням чипів — подібно до того, як еволюціонують традиційні напівпровідникові платформи. Розгортання відбувається надзвичайно швидко, оскільки пристрій можна встановити за кілька годин на стільникових вежах, стовпах або дахах будівель без потреби в ритті траншей, ліцензуванні спектра чи отриманні дозволів на прокладання. Така гнучкість робить його ідеальним рішенням для сільських районів, міських дахів, корпоративних кампусів, кластерів дата-центрів та майданчиків для проведення заходів.

Прилад природно викликає порівняння зі Starlink від SpaceX як рішення для віддаленого підключення, але Taara працює за бізнес-моделлю “бізнес для бізнесу”. Компанія планує продавати технологію безпосередньо інтернет-провайдерам і мобільним операторам, а не просувати її для окремих споживачів. Завдяки новому розробленому чипу Beam на 50% менший за попередній пристрій Taara Lightbridge, який важив 29 фунтів (прилизно 13,2 кг). Хоча новий Beam пропонує вищу пропускну здатність — 25 Гбіт/с порівняно з 20 Гбіт/с у Lightbridge, — він поступається в дальності дії: максимум 10 км проти 20 км у Lightbridge. Втім, ці дві системи можна легко інтегрувати, щоб покрити район або місто високошвидкісним інтернетом.


Конкурент Starlink — Taara — представила Beam, який обіцяє інтернет 25 Гбіт/с за допомогою світла
Taara Beam / Photo: Taara

Історично оптичні промені, що передаються по повітрю, є вразливими до несприятливих погодних умов, таких як густий туман. Щоб вирішити цю проблему, Taara нещодавно оголосила про супутню систему Lightbridge Pro, яка обіцяє надзвичайно надійну роботу з показником безвідмовності 99,999% незалежно від прогнозу погоди. Taara продемонструє свою нову лінійку наступного тижня на Mobile World Congress (MWC) у Барселоні, намагаючись залучити корпоративних клієнтів, хоча офіційну ціну Taara Beam поки що не оголошено.

За словами керівництва Taara, мережі на базі цієї фотонної платформи з часом можуть перетворюватися на розподілені високопродуктивні mesh-системи, що підтримують застосунки з реальним часом реакції, включно з інфраструктурою для штучного інтелекту, автономними системами та промисловими операціями, роблячи Beam не лише рішенням середньої лінії звʼязку, а й частиною нової архітектури мереж наступного покоління.

Новий рекорд швидкості інтернету: 1 Пбіт/с оптоволокном завтовшки з волосину на 1800 км

Джерело: NotebookCheck

