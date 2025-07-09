IT-компанії платять до $200 000 «стратегічної» премії за досвід у ШІ — навіть новачкам, на шкоду досвідченим інженерам

Кадр з фільму «Я, робот» / 20th Century Fox

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

З появою ШІ техногіганти розпочали «війну за таланти» і, судячи з останніх звітів, готові «стратегічно» переплачувати фахівцям із досвідом у галузі машинного навчання.

Консалтингова фірма J. Thelander Consulting (через Business Insider) проаналізувала рівень компенсацій для різних посад у 153 технологічних компаніях зі США і виявила, що новачки з обробки даних та аналітики з навичками машинного навчання, як правило, отримують вищу премію, ніж досвідчені інженери-програмісти без подібних знань. При цьому подекуди, премії сягають $200 000.

Такі високі виплати — велике навантаження, особливо для стартапів. Майже 50% опитаних компаній, які платять премії за співробітників з навичками штучного інтелекту, не мали доходу за минулий рік. Очевидно, в цьому плані вони програють техногігантам. Згадайте всюдисущу Meta, яка активно взялась переманювати фахівців з OpenAI, що створила ChatGPT (хоча й останні звіти показали, що обіцяний «бонус за перехід» у розмірі $100 000 працівники поки не отримали).

Нагадаємо, що торішнє опитування показало, що близько 76% фахівців у сфері IT вже використовували або планують використовувати інструменти ШІ в процесах розробки.

Раніше Бос Anthropic заявив, що штучний інтелект писатиме 90% коду через пів року, а за рік — забере на себе все. Схожі прогнози надавав Майк Крігер, співзасновник Instagram і директор з продуктів в Anthropic, який зазначав, що надалі інженери-програмісти витрачатимуть більшу частину часу на перегляд коду, аніж на його створення, і братимуться за «більш абстрактну» роботу, з якою поки не може впоратися ШІ. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман також стверджував, що «найкращим кодером у світі» до кінця 2025 року буде штучний інтелект, а керівник Google Сундар Пічаї вже оголосив, що понад чверть нового коду в компанії створює ШІ.

В цьому всьому вертепі з ШІ є й інша сторона медалі: компанії, які взялись активно заміняти штучним інтелектом людські ролі, тепер повторно наймають працівників — аби ті виправляли помилки, які робить технологія. Подібним досвідом в недавньому інтерв’ю BBC поділилися Сара Скідд, менеджер з маркетингу продуктів, яка тепер отримує гроші за «виправлення проблем, спричинених штучним інтелектом».

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Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.