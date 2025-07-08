Новини Тиждень ШІ 08.07.2025 о 12:49 comment views icon

ChatGPT тестує функцію «Вчимося разом» — тепер на запити відповідаєте ви, а не чатбот

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

ChatGPT тестує функцію «Вчимося разом» — тепер на запити відповідаєте ви, а не чатбот
Depositphotos
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Деякі користувачі ChatGPT помітили нову функцію у списку інструментів під назвою «Вчимося разом» (англ. Study Together). Хоча OpenAI поки офіційно не оголошувала про запуск.

Функція вже з’явилась в деяких облікових записах ChatGPT Plus у вигляді експериментального режиму. Судячи з опису та поведінки інструменту, його мета — зробити ChatGPT активним учасником навчального процесу.

У режимі «Вчимося разом» бот не просто відповідає на питання, а сам ставить їх, підштовхуючи користувача до роздумів, практики й взаємодії. У деяких випадках він пропонує тести чи вправи, адаптовані під рівень користувача. Можливо в майбутньому функція зможе підтримувати груповий режим, де кілька людей одночасно взаємодіють із ботом, наприклад, різноманітні освітні курси.

Цей підхід схожий на стратегію Google з LearnLM — обидві компанії прагнуть зробити ШІ повноцінним освітнім інструментом. Але поки що функція доступна лише обмеженому числу користувачів, переважно передплатникам ChatGPT Plus. У деяких вона з’являється на панелі, але поки що недоступна до використання. Наразі OpenAI принаймні проводить A/B-тестування — повільний запуск для перевірки реакцій та сценаріїв використання.

ChatGPT тестує функцію «Вчимося разом» — тепер на запити відповідаєте ви, а не чатбот
Де знайти функцію «Вчимося разом» в ChatGPT / OpenAI

Поява «Вчимося разом» може стати відповіддю на критику, що ChatGPT використовують для списування чи уникнення виконання завдань. Іншими словами компанія може почати списувати все на те, що користувачі мають права вибору: вчитися або списувати.

Крім того, хоча навчальний план від ШІ-бота точно стане кориснішим, але одразу постає питання: що буде з репетиторами? Принаймні можна стверджувати, що величезна кількість користувачів все одно захочуть отримати швидку відповідь замість реального навчання та розуміння. Хоча паралельно інші борються з сервісами ШІ, щоб не потрапити в халепу через чатботи.

Нині OpenAI не надала жодних подробиць про ціну, дату запуску або вимоги до доступу. Хоча сам факт тестування такої функції свідчить про плани компанії в освітньому напрямку. Враховуючи, що OpenAI назавжди зберігатиме ваші чати з ChatGPT — краще думати, які запити залишати для плану навчання.

Джерело: TechCrunch

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

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