Боси ШІ-стартапів виявили, що наймали одного і того ж айтішника з Індії — він працював у 4-х одночасно

Розробник Сохам Парех, який «жонглював» роботами в ШІ-стартапах. Фото: X

Засновник Playground AI Сухаїл Доші звинуватив індійського розробника Сохама Парекха в обмані роботодавців, оскільки виявив, що той одночасно працював віддалено у 3-4 стартапах і продовжував шукати роботу в інших.

«Увага: є хлопець, на ім’я Сохам Парекх (в Індії), який працює одночасно в 3-4 стартапах. Він полював на компанії, що шукають молодь, та інші. Будьте обережні», — написав Доші у дописі на X (через Mint). «Я звільнив цього хлопця в перший же тиждень і сказав йому перестати обманювати людей. Він не зупинився й через рік. Більше жодних виправдань».

Доші поділився резюме Сохама, яке показало, що той працював в Dynamo AI, Union AI, Synthesia та Alan AI на низці технологічних посад, а до цього — здобув ступінь бакалавра в Мумбайському університеті та ступінь магістра в Технологічному інституті Джорджії. Однак засновник Playground припускає, що 90% відсилань фейкові.

«Я намагався переконати цього хлопця взятися за розум, пояснив наслідки та дав шанс почати все спочатку, бо іноді саме це людині потрібно. Але це явно не спрацювало», — сказав він.

В деяких інших стартапах підтвердили, що теж натрапляли на хлопця. Бос Fleet AI каже, що той працював «у більш ніж 4-х» компаніях одночасно і «займається цим роками», а засновник AIVideo додав, що був близький до того, щоб найняти його.

«Звільнений сьогодні вранці. Він неймовірно добре виступав на співбесідах; мабуть, багато тренувався», — написала у X Фло Крівелло, засновниця Lindy.

Разом з тим у коментарях з’являлися й ті, хто виступив на підтримку Парекха:

«Чому ви вважаєте, що підробіток — це неправильно? Якщо він чудово пройшов співбесіди та був найкращим, а ви його найняли — що поганого? Головне, щоб він вчасно виконував усі завдання та мав правильне ставлення до роботи».

Доші відповів, що Парекх насправді «нічого не робить і постійно бреше», що підтвердили інші компанії.

«Цей твіт з’явиться ще в 10+ компаній. От побачите», — додав Доші.

Цікаво, що пізніше у коментарях до допису Доші з’явився акаунт нібито самого Парекха, який активно виступав на свій захист. Він стверджував, що йому відмовили в роботі майже всі в галузі, але тепер він отримав контракт як інженер-засновник у новому стартапі і може почати все з чисто листа.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Ось і все. Мене ізолювали, списали з рахунків і відштовхували майже всі, кого я знав, і кожна компанія, в якій я працював. Але створення — це єдине, що я коли-небудь по-справжньому знав, і це те, чим я продовжуватиму займатися».

Жонглювання роботами — не новий термін у сфері IT, але рідко кого викривають в цьому публічно. Раніше ми писали про 50-річного розробника, який заробив $470 000 за рік на 6 віддалених роботах, коли на нього в цей час працювала ціла команда.